video suggerito

Bonus nuovi nati da 600 euro in Campania: la Regione rinnova i voucher mamme nel 2025 La Regione Campania rinnova il voucher mamme anche nel 2025. Il contributo servirà a comprare prodotti per l’infanzia nei negozi convenzionati. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Rinnovato il bonus nuovi nati in Campania anche per il 2025. Lo scorso anno il contributo era pari a 600 euro una tantum. Si tratta del cosiddetto voucher mamme che consente di acquistare i prodotti per i bambini neonati nei negozi convenzionati. Una misura che si aggiunge al Bonus nascite nazionale da 1.000 euro per il 2025, che viene erogato dall'Inps. Ad annunciare il rinnovo del voucher mamme regionale è stato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta web del venerdì.

De Luca ha annunciato un corposo pacchetto di misure a sostegno della famiglia, varato per l'anno in corso dalla giunta regionale della Campania, che comprende, tra l'altro, due distinti sostegni sia per il primo figlio che il secondo figlio. Aiuti previsti alle famiglie, con particolari condizioni di reddito, per coprire le spese degli asili nido. "Siamo l'unica Regione d'Italia ad aver approvato un intervento a favore delle famiglie", ha detto il presidente della Regione.

Rinnovato anche il voucher palestre, al terzo anno consecutivo, per il quale nel 2024 ci sono state 90mila domande. "Diamo anche un contributo per lo sport – ha aggiunto – le famiglie possono scegliere dove portare i loro figli a fare sport".

Voucher mamme Campania da 600 euro: come funziona

Il bonus nuovi nati della Campania è uno strumento finalizzato a contribuire alla crescita della natalità, il cui tasso di decremento è riscontrabile anche in Campania. Lo scorso anno la Regione ha programmato l’erogazione in favore delle famiglie di voucher del valore massimo di 600 euro da riconoscere a ciascuna madre per ogni nuovo nato successivo al primogenito a partire dal 1 gennaio 2024.

Cosa si può comprare e dove

Si tratta di un sostegno una tantum alla famiglia dedicato alle spese per l’acquisto di beni e prodotti per l’infanzia per i neonati (lo scorso anno era dai secondogeniti in poi): latte in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti (pappe, omogeneizzati, eccetera), indumenti, accessori. Sul sito della regione sarà pubblicato l'elenco dei negozi convenzionati.