Bonus 200 euro, al via le domande sul portale Inps: come fare la richiesta e quando arrivano i soldi Sul sito dell’Inps è possibile richiedere il bonus 200 euro anche per autonomi, Cococo, stagionali, lavoratori a tempo determinato e intermittenti. C’è anche il calendario dei pagamenti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Decreto Aiuti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le domande per il bonus 200 euro sono aperte. La notizia è stata diffusa dall'Inps, dopo giorni in cui si era parlato della firma imminente – da parte dei ministeri competenti – del decreto attuativo che mancava per mettere in piedi la procedura. La circolare dell'ente previdenziale ha chiarito tutto: procedure, tempistiche, come effettuare la domanda. Innanzitutto va fatto il primo distinguo, di cui già abbiamo parlato altre volte: i lavoratori dipendenti – per cui è richiesto il modulo di autocertificazione – i pensionati, i percettori di reddito di cittadinanza e i disoccupati che ricevono la Naspi non devono fare nulla, ma vedranno semplicemente il bonus accreditato insieme allo stipendio o all'assegno.

La vera novità, invece, riguarda tutte quelle categorie a cui non arriverà in automatico e che erano in attesa di una procedura da seguire per richiedere il bonus. Parliamo di lavoratori domestici, Cococo, stagionali, a tempo determinato e intermittenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, autonomi e incaricati delle vendite a domicilio. Per tutti coloro che rientrano in queste categorie è possibile effettuare la domanda sul sito dell'Inps o al patronato.

Come fare domanda per il bonus sul sito Inps

Una volta aperto il portale dell'Inps bisogna effettuare l'accesso con l'identità digitale – lo Spid o la Cie – dopodiché andare nella sezione "prestazioni e servizi", poi cliccare su "servizi" e infine cercare – nella lunga lista che ci si presenta di fronte – il servizio "punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta entrati la schermata che ci si trova davanti è questa:

A questo punto bisogna cliccare su accedi a seconda della tipologia di categoria in cui si rientra, poi effettuare la domanda seguendo la procedura guidata. Bisogna fare anche attenzione ai tempi: per i lavoratori domestici c'è tempo fino al 30 settembre 2022; per tutte le altre categorie comprese nella lista, invece, fino al 31 ottobre 2022.

Quando viene pagato il bonus 200 euro, categoria per categoria

La domanda che si fanno tutti però è, banalmente: ma quando arrivano i soldi? La risposta a questa domanda è contenuta sempre nella circolare dell'Inps e varia da categoria a categoria. Qui ovviamente si parla solo dei bonus 200 euro erogati dall'ente previdenziale e quindi non dei lavoratori dipendenti: