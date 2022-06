Bonus 200 euro per i dipendenti: il modulo di autocertificazione per ottenerlo ad agosto Spunta un modello di autodichiarazione che i lavoratori dipendenti devono firmare per poter ricevere nella busta paga di luglio il bonus da 200 euro, che quindi non sarà più automatico.

A cura di Giacomo Andreoli

Il bonus anti-inflazione da 200 euro, previsto dall'ultimo decreto Aiuti, non arriverà automaticamente ai lavoratori dipendenti nella busta paga di luglio. Finora, infatti, era previsto che i lavoratori dipendenti non facessero domanda per ottenere il sussidio una tantum, a differenza di autonomi, partite Iva, stagionali, domestici e cococo (che devono fare richiesta). Adesso, invece, spunta un'autodichiarazione che il lavoratore dipendente deve firmare e consegnare al proprio datore di lavoro prima di ricevere la busta paga di luglio (ad agosto). Solo in questo caso il datore di lavoro potrà concedere la somma, che sarà poi risarcita in un secondo momento dallo Stato. Me vediamo nel dettaglio di che documento si tratta e come si riceverà il bonus.

Bonus 200 euro, l'autodichiarazione obbligatoria per i dipendenti

Il bonus 200 euro riguarderà un platea di circa 31,5 milioni di cittadini. Secondo la Fondazione studi Consulenti del Lavoro, che ha redatto un apposito report, i dipendenti dovranno rispettare il vincolo contenuto nel Decreto Aiuti secondo cui è necessario presentare un'autodichiarazione al titolare di lavoro, che solleva l'azienda da ogni responsabilità.

Come compilare il modulo per avere il bonus

Su questo documento il dipendente deve scrivere di non aver già ricevuto il bonus perché in famiglia c'è qualcuno che percepisce la pensione di cittadinanza o la pensione sociale. Bisognerà quindi indicare il nome del datore di lavoro, i dati anagrafici e il codice fiscale, oltre a dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti del bonus. Questi sono:

Reddito annuo inferiore a 35mila euro,

La persona non deve essere in pensione;

Non ricevere già il reddito di cittadinanza (perché in questo caso non sarebbe il datore di lavoro, ma l'Inps ad erogare il bonus, direttamente sulla card del sussidio pubblico);

Aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre del 2022 per almeno un mese;

Non ricevere lo stesso bonus da altri datori di lavoro.

Per ora non si conoscono i tempi e le modalità con cui trasmettere al proprio datore di lavoro l'autodichiarazione, ma sicuramente andrà fatto prima di ricevere la busta paga relativa al mese di luglio, cosa che avviene il mese successivo, ad agosto. In alcuni luoghi di lavoro potrebbero essere gli stessi titolari a far firmare la dichiarazione ai dipendenti, ma i Consulenti del lavoro hanno già predisposto un facsmile per tutti. Eccolo:

Il modello di autodichiarazione per il bonus 200 euro dedicato ai lavoratori dipendenti

Come fare domanda per tutte le altre categorie

Con la categoria dei dipendenti esclusa da chi riceve il bonus 200 euro in automatico, senza autodichiarazioni o domande, rimangono però altri soggetti che lo avranno senza richiesta. Si tratta di: pensionati, percettori del Reddito di cittadinanza e disoccupati. A loro penserà l'Inps, che farà trovare la cifra o nella card del sussidio, o nell'assegno pensionistico o nella Naspi. Anche i professionisti di stabilimenti termali, turismo, spettacolo e sport, che lavorano solo in modo stagionale, se hanno già ricevuto le precedenti indennità Covid del 2020/2021, avranno il bonus 200 euro direttamente sull'Iban che hanno fornito.

Tutti gli altri dovranno inviare una vera e propria domanda. Gli autonomi potranno beneficiare di un fondo da 500 milioni di euro, che saranno distribuiti in base al reddito. Per le modalità di distribuzione del denaro, però, si attende ancora l'apposito decreto ministeriale con tutte le procedure del caso. I titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo quando è stato varato il Decreto Aiuti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 maggio), dovranno fare richiesta all'Inps. Lo stesso per chi ha lavorato a intermittenza per almeno 50 giornate, ma anche per i lavori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, basta che nel 2021 hanno versato almeno 50 contributi giornalieri. I lavoratori domestici, invece, faranno domanda agli istituti di patronato e dovranno avere lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie), la Carta nazionale dei servizi (Cns) o il Pin Inps. Per ora rimangono esclusi dal bonus i lavoratori precari della scuola, ma un apposito emendamento del M5s al ddl di conversione del decreto Aiuti dovrebbe sanare il problema, allargando la platea dei beneficiari.