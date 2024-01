Bandecchi non ritratta: “Le donne hanno più diritti di me, gli uomini non possono più aprire bocca” Il sindaco di Terni torna sulle sue parole sulla violenza di genere, ma non si scusa: “Le donne hanno più diritti di me – dice Bandecchi – gli uomini non possono più aprire bocca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci risiamo. Stefano Bandecchi continua a dividere la politica e l'opinione pubblica. O meglio, in realtà a unire, visto che non c'è ancora nessuno che si sia schierato apertamente a favore delle sue controverse opinioni – soprattutto quando si parla di questioni di genere – mentre gli danno un po' tutti contro: da Fratelli d'Italia al Pd, passando per Movimento 5 Stelle e Lega. Il sindaco di Terni si è fatto notare nuovamente ieri durante il Consiglio comunale, quando ha sostenuto che "un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche" e poi, se ci riesce, "se la tromba". Considerando che si parlava di violenza di genere in un'aula istituzionale, il messaggio è stato abbastanza particolare ma comunque in linea con il personaggio.

Fatto sta che la sparata gli è valsa un fiume di articoli e servizi televisivi, e oggi è stato invitato a L'aria che tira, su La7, per esprimere meglio la sua opinione: "Credo semplicemente che questo sia un modo, oggi, per tentare di allontanare Stefano Bandecchi dalla politica – spiega gridando al complotto – È un modo sbagliato, non ci riusciranno". E attacca: "Ho sentito dire delle eresie all’interno della Camera dei deputati, tipo Bandecchi deve essere buttato fuori perché il fatto che sia stato eletto non vuol dire niente. Oggi non volete capire ciò che è stato detto, è un problema vostro. Gli italiani hanno votato per Conte, Meloni, Salvini, vediamo chi sarà il prossimo".

"Non avete voglia di comprendere ciò che ho detto, le parole che ho usato non richiedono alcuna scusa – continua il sindaco rivolgendosi alle ospiti in studio e al conduttore Parenzo – Ma non voglio essere associato con chi fa femminicidi. A me quando una donna nella vita mi ha detto lascia perdere mi sono girato e me ne sono andato, da un’altra donna magari. Quelli che le ammazzano le donne sono degli imbecilli".

Leggi anche Scontro sugli incendi in Sicilia, il centrodestra litiga ancora per il mancato stato di emergenza

"In trasmissione ci sono donne con sensibilità politiche differenti…", prova a dire Parenzo per fargli presente che se nessuna di loro è d'accordo c'è un problema. Bandecchi non lo fa nemmeno finire e sbotta: "Me ne comincio un po’ a fregare delle donne che hanno sensibilità. Le donne hanno più diritti di me, hanno troppa sensibilità. Ne avete troppa, gli uomini non possono più aprire bocca".