Amministrative, tra domenica e lunedì oltre 100 Comuni al ballottaggio: dove e quando si vota Tra gli oltre 100 Comuni che tra domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno andranno al ballottaggio ci sono anche alcuni capoluoghi di Regione. Ecco gli orari dei seggi, dove si vota e chi sono gli sfidanti del secondo turno per le elezioni amministrative.

A cura di Annalisa Girardi

Sono oltre un centinaio i Comuni che tra domani, domenica 23 giugno, e lunedì 24 giugno tornano alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative. Al ballottaggio sono chiamati i Comuni con più di 15 mila abitanti dove nessun candidato è riuscito a prendere oltre il 50% dei voti: tra questi ci sono anche dei capoluoghi, come Firenze, Perugia, Bari, Campobasso e Potenza. I seggi saranno aperti dalle ore 7.00 di domenica fino alle 23.00 e poi ancora dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì: subito dopo inizierà lo spoglio delle schede e in serata sono attesi i risultati.

A Firenze la sfida è tra Sara Funaro, sostenuta dal centrosinistra a cui dopo il primo turno si è unito anche il Movimento Cinque Stelle, e Eike Schimidt, il candidato del centrodestra. Due settimane fa la prima era arrivata al 43% dei voti, contro il 32% dell'ex direttore degli Uffizi.

A Perugia entrambe le candidate per la carica di prima cittadina hanno sfiorato il 50% al primo turno: la candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi si è fermata in leggero vantaggio al 49%, seguita per un soffio da quella del centrodestra, Margherita Scoccia, al 48%. Tra le due c'erano poco più di 500 voti di differenza.

A Bari il ballottaggio sarà tra Vito Leccese e Fabio Romito. Il centrosinistra si era spaccato al primo turno e il Pd spera, ora che il voto si esprime nello scontro frontale con il centrodestra, di non avere problemi a spuntarla: al primo turno c'era stato comunque infatti uno scarto di circa 20 punti percentuali tra i candidati, con Leccese che era arrivato al 48% mentre Romito si era fermato al 29%.

A Campobasso il faccia a faccia è tra il candidato del centrodestra Aldo De Benedettis e quella del campo largo unito, Marialuisa Forte. Due settimane fa il primo aveva toccato il 48%, mentre la sfidante si era fermata al 31%.

A Potenza si scontreranno il candidato sostenuto dal centrodestra, Francesco Fanelli, che al primo turno era arrivato al 40%, e quello del centrosinistra, Vincenzo Telesca, fermatosi al 32% due settimane fa. La sfida è aperta.