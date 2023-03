Alessandra Mussolini porta un assorbente al commissario Gentiloni: “Azzerate l’Iva in tutta l’Ue” L’eurodeputata di Forza Italia è entrata sul finale di una conferenza stampa del commissario Ue all’Economia, consegnandogli un assorbente con su scritto “Iva 0%” e chiedendo un intervento per azzerare l’imposta sui prodotti per l’igiene femminile in tutta l’Unione europea.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Commissione europea intervenga per azzerare l'Iva sugli assorbenti. L'8 marzo è una giornata di protesta per Alessandra Mussolini, tornata a fare l'eurodeputata da qualche mese – a inizio novembre, infatti, è subentrata ad Antonio Tajani, che nel frattempo è stato eletto al Parlamento italiano – nonostante le divergenze con Forza Italia nell'ultimo periodo e la svolta politica a sostegno dei diritti civili. Un mese fa, ad esempio, si era riparlato di lei perché aveva giudicato "discriminatorio" il passaporto europeo. Oggi Mussolini è tornata al centro della scena durante la conferenza stampa sugli orientamenti di bilancio della Commissione europea per il 2024, con il vice presidente Valdis Dombrovskis e con il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Proprio all'italiano Gentiloni, l'eurodeputata di Forza Italia ha voluto portare un messaggio scritto su un assorbente: "Iva 0%". Mussolini ha consegnato il prodotto intimo al commissario Ue per lanciare la sua campagna sull'azzeramento, in tutta Europa, dell'imposta. "Questo assorbente lo recapitato a Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, perché si attivi anche lui per portare l'Iva allo 0% – ha detto l'eurodeputata – Basta tabù su assorbenti e sangue, l'Ue intervenga e riduca la tassazione su questi prodotti necessari per la vita e la salute delle donne".

"Come delegazione di Forza Italia chiediamo la tassazione sugli assorbenti allo 0%, un congedo mestruale pagato e l'armonizzazione in tutti gli Stati membri delle norme riguardanti i diritti alla salute e la parità di genere", ha aggiunto Mussolini. Accanto a lei la collega Lucia Vuolo, davanti a un tavolino su cui erano esposti diversi assorbenti e prodotti di igiene femminile. "Buona festa della donna – ha detto Mussolini a Gentiloni consegnandogli l'assorbente – Quello con le ali costa di più".