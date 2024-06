Ferrara, Fabio Anselmo accusa il sindaco Fabbri: “Ha insultato me e Ilaria Cucchi”, ma il leghista nega

video suggerito

A cura di Luca Capponi

Le elezioni di Ferrara 2024 sono state nuovamente vinte dal leghista Alan Fabbri, che è stato confermato sindaco. È giallo però su una telefonata divulgata dal candidato del centrosinistra Fabio Anselmo, rivale alle elezioni di Fabbri, nella quale quest'ultimo rivolgerebbe un insulto assai greve nei confronti di Ilaria Cucchi. Fabio Anselmo è infatti l'avvocato che ha assistito la famiglia Federico Aldrovandi– ucciso a Ferrara nel 2005 – e di Stefano Cucchi e ha attualmente una relazione con la sorella del geometra romano ucciso, Ilaria.

Il tutto si sarebbe svolto nel corso del primo pomeriggio di lunedì, a spoglio ancora in corso ma con la vittoria di Fabbri al primo turno già quasi certa. Nel video diffuso dallo stesso Anselmo, con una storia Facebook che riporta il link alla registrazione video, pubblicata da estense.com, il candidato del centrosinistra è al telefono con l'ex assessore Marco Guinelli. La telefonata ha un tono tranquillo seppur l'ex assessore inizi a un certo punto a deridere Anselmo: "Sapevi anche tu di non avere chance", gli dice. Dopo pochi secondi si sente una voce in sottofondo urlare in dialetto: "Fat dar in tal c..! A te e all'altra put…na". Anselmo riconosce essere la voce del suo rivale Alan Fabbri, tanto da rispondere a lui direttamente: "Oh Alan, ti ringrazio per l'aplomb".

A detta di Anselmo, il motivo di una reazione così violenta sarebbe da ricercare nel fatto che l'ex avvocato della famiglia di Stefano Cucchi non avesse fatto le congratulazioni a Alan Fabbri per la sua vittoria. All'inizio della telefonata, si sente infatti l'ex assessore Marco Guinelli dire ad Anselmo: "Volevo farti gli auguri a te e alla tua compagna perché ho visto il post…". Guinelli allude a un post su Facebook, che risale al giorno dopo il voto, in cui Anselmo posa con Ilaria Cucchi e le augura buon anniversario. "Questa foto non ha nulla di politico – ha spiegato oggi Anselmo – è una semplice romantica ricorrenza forse apparsa inconcepibile per l’assessore Guinelli che mi stava chiamando in viva voce. Hanno voluto ironizzare su quella foto e su ciò che voleva rappresentare". Oggi ha poi invitato Guinelli a smentire il contenuto della telefonata diffusa sui social, dopo aver pubblicato lo screenshot con l'orario e il numero di telefono.

Da parte del sindaco rieletto Alan Fabbri non sono arrivate conferme né smentite circa le frasi incriminate. Sono invece intervenuti nella polemica i leader di Alleanza Verdi-Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli con una nota congiunta: "Le parole triviali ( «Anselmo, fat dar in tal c..! fat dar in tal c..! ti ec l'altra put?..».) del leghista riconfermato sindaco di Ferrara rivolte a Fabio Anselmo e alla sua compagna, la nostra senatrice Ilaria Cucchi, non sono degne di un rappresentante delle istituzioni, al massimo possono essere pronunciate in un'osteria di infimo livello. Aver vinto le elezioni non autorizza nessuno, né a Ferrara né in nessun altro luogo reazioni e comportamenti di questo genere", si legge.

Il sindaco Alan Fabbri nega: "Accetti la sconfitta"

Ma da parte del sindaco leghista Alan Fabbri le scuse non sono arrivate: "Capisco la delusione dell'avvocato Anselmo e la sua frustrazione per essere stato bocciato in modo così chiaro dai ferraresi, ma non mi sembra serio e nemmeno dignitoso da parte sua continuare a lanciare accuse contro di me, in modo così rancoroso, nel tentativo di guadagnarsi ancora qualche ora sotto i riflettori e un po' di spazio sui giornali. L'avvocato utilizza lo stesso atteggiamento nei miei confronti che ha usato durante tutta la campagna elettorale, e continua a non capire che, ai cittadini, questo modo di fare aggressivo e rabbioso non piace affatto. Non so, nel merito delle sue dichiarazioni, a quali offese si riferisca l'avvocato. E nemmeno capisco i riferimenti alla sua compagna che non conosco e che non ha nemmeno partecipato alla campagna elettorale. Quello che mi sembra evidente è che l'avvocato cerca di usare la notorietà di Ilaria Cucchi per avere attenzione mediatica, quando ha ormai perso quella personale", ha detto rispondendo alle accuse.

"Credo sia il momento, per chi è uscito clamorosamente sconfitto, da queste elezioni, di riflettere sui modi ma soprattutto sui contenuti dell'opposizione che vorrà costruire, ammesso che un avvocato di tanta fama voglia davvero sedere nei banchi del consiglio comunale. Se i contenuti scarseggiano, come già dimostrato in questi mesi, non se la prenda con me, cercando un capro espiatorio, ma con sé stesso che, forse, da inesperto ha sottovalutato quanto sia complesso ‘fare politica' e amministrare. Ma soprattutto, per rispetto dei ferraresi che hanno da poche ore espresso il loro voto e che vogliono, soprattutto, veder crescere bene la nostra città, la smetta di tentare di trasformare ogni luogo in un'aula di tribunale. Ferrara in questo momento ha bisogno di impegno e serietà da parte di tutti".