Una brutta storia, non solo perché tocca il mondo dello sport, ma perché riguarda un ragazzo di 21 anni ma già attivo in politica, militante nel Pd. È uno dei giovani emergenti che si preparano un giorno a diventare la futura classe politica del partito. Si chiama Gianluca Vichi il protagonista di quest'azione violenta che non ha nulla di sportivo, ma che è sicuramente una pagina da dimenticare: il ragazzo, a causa di un rigore negato, ha perso le staffe, si è alzato dalla panchina e ha attaccato l'arbitro, Simone Giacomucci, con una ginocchiata all'addome. L'episodio è accaduto sabato scorso. Il ragazzo, originario di Pesaro, è stato scelto direttamente da Renzi per far parte del gruppo dei 20 millenials che compongono la direzione nazionale del Pd. Vichi è l'unico a rappresentare le Marche.

"Mi dispiace, anche se a dire il vero non ho colpito l'arbitro con un calcio alla pancia ma con una ginocchiata alle costole – ha precisato Vichi per giustificarsi -"Riconosco di aver sbagliato e chiedo scusa a tutti, compreso il partito". Il ragazzo ha avuto come punizione una squalifica di due anni e una multa di 500 euro. Ma i vertici provinciali del Pd, sebbene riconoscano la gravità del gesto, sono intenzionato a perdonarlo.