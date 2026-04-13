Pesaro, cede il lucernario di un capannone abbandonato a Montefelcino: 16enne cade nel vuoto

Un 16enne cade da 8 metri dopo il cedimento di un lucernario sul tetto di un capannone dismesso a Montefelcino. È grave, è stato trasferito con l’elisoccorso ad Ancona.

Un 16enne è caduto nel vuoto dopo il cedimento del lucernario di un capannone abbandonato a Montefelcino, nella provincia di Pesaro Urbino. Il giovane si trovava con alcuni amici sul tetto di una fabbrica dismessa quando la struttura ha ceduto. Il giovanissimo è precipitato nel vuoto per circa 8 metri.

La chiamata al numero di emergenza è arrivata intorno alle ore 19 e immediatamente è arrivato all'ex fabbrica di via Enrico Fermi, il personale del 118 che ha trovato il ragazzo in gravi condizioni. Ma, come ricostruisce Il Resto del Carlino, le operazioni di soccorso sono state complicate dalla difficoltà incontrata dalle ambulanze nell'accesso al luogo dell'incidente: i cancelli infatti erano chiusi ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per forzare i lucchetti. Attività alla quale sarebbero stati presenti anche i genitori del ragazzo, anche loro sopraggiunti sul posto.

Una volta dentro, al 16enne sono state prestate le prime cure ma alla luce del trauma subito è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona, dove si trova tuttora.

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Dopo aver prestato soccorso al ragazzo, sono intervenuti anche i Carabinieri per mettere in sicurezza l'area e verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le telecamere di sicurezza presenti nella zona che avrebbero ripreso le modalità con cui il gruppo di amici sarebbe riuscito a superare le barriere e a entrare nella fabbrica nonostante i cancelli e i sigilli.

Articolo in aggiornamento