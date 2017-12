I rapporti tra Lega Nord e Forza Italia appaiono molto tesi e dopo lo scontro avvenuto ieri in Parlamento non è chiaro se la coalizione di centrodestra reggerà fino alle prossime elezioni. A provocare la diatriba che potrebbe portare il centrodestra ha disgregarsi è stato il mancato appoggio di Forza Italia alla riforma Molteni sul rito abbreviato. "Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Fi all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi. Una vergogna, è l'ennesimo affronto alle donne e a tutte le vittime di violenza. Si è stabilito un imbarazzante asse iper-garantista tra Forza Italia e la Sinistra di Grasso, il presidente del Senato aveva già negato la calendarizzazione della legge e i forzisti ne hanno impedito l'iter veloce. Forza Italia si prenda la responsabilità di questo atto inaccettabile compiuto a fine legislatura", ha tuonato ieri Matteo Salvini, dando ad intendere di non voler al momento proseguire con gli incontri di coalizione a causa di questo comportamento considerato un vero e proprio sgarbo da parte degli alleati. Replicando indirettamente a Salvini, in serata Silvio Berlusconi ha dichiarato di voler incontrare il leader del Carroccio e di non essere affatto preoccupato per i capricci di Salvini, che secondo l'ex cavaliere sarebbero in realtà sopravvalutati dai giornalisti.

Ma esattamente, che cos'è questa riforma Molteni e per quale motivo Forza Italia ha negato l'appoggio alla proposta di legge leghista? In poche parole, l'onorevole Molteni ha proposto una serie di modifiche alle norme che riguardano il cosiddetto "rito abbreviato" in caso di gravi reati contro la persona come l'omicidio o lo stupro. Il rito abbreviato, regolato dall'articolo 438 del Codice di Procedura Penale, consente all'imputato che se ne avvalga "che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti", fatte salve alcune eccezioni. La peculiarità del rito abbreviato consiste in particolar modo nella rinuncia alla fase del dibattimento da parte dell'imputato in cambio di uno sconto di pena pari a un terzo. L'imputato, inoltre, non può appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato ma può impugnarle il Pubblico Ministero, quanto alle sentenze di condanna (liberamente appellabili dall'imputato) il PM può proporre appello solo nel caso in cui sia stato modificato il titolo di reato. In sostanza, dunque, la riduzione dei tempi di giudizio viene "premiata" con una condanna più lieve rispetto a quanto sarebbe normalmente previsto dal codice penale.

La riforma Molteni.

La proposta di legge Molteni si compone di 6 articoli totali e mira sostanzialmente a impedire il ricorso al rito abbreviato da parte di quegli imputati accusati di gravissimi reati contro la persona come l'omicidio e lo stupro. All'articolo 1 del testo di legge vengono esclusi dall'ambito di applicazione del 438 C.p.p. "i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo", in particolare "nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo".

All'articolo 5, invece, la proposta di legge introduce una serie di limitazioni e una sorta di ricalcolo della pena "per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 e 4, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".