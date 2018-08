Ci sarebbe un nuovo progetto di riforma delle pensioni all'orizzonte. Nonostante sia Movimento 5 Stelle che Lega siano d'accordo sul superamento della legge Fornero e sull'applicazione del meccanismo denominato "quota 100", sembrano non essere d'accordo sulla strada da seguire per arrivare a una riforma delle pensioni.Da una parte, M5S preferisce puntare sul ricalcolo contributivo degli assegni che superano i 4.000 euro netti al mese, dall'altro lato, però, la Lega non concorda con la proposta e ha presentato autonomamente una proposta di legge di riforma alla Camera. In sostanza, nella proposta di legge avanzata dal capogruppo leghista Riccardo Molinari, si punta all'introduzione di un contributo di solidarietà progressivo e a scaglioni, che si applicherebbe agli assegni dai 2mila euro lordi al mese in su. La proposta della Lega è però avversata dagli alleati grillini, che vedono come fumo negli occhi il meccanismo che vorrebbe introdurre la Lega e, inoltre, le due proposte di legge sarebbero anche incompatibili, dunque si dovrà decidere su quale delle due si dovrà eventualmente lavorare perché non sarà possibile integrarle.

Come spiega il Corriere della Sera, la scelta avverrà il prossimo settembre nell'ambito di un tavolo tecnico "che, tradotto dal politichese, vuol dire rinvio. Per il momento agli atti c’è solo la proposta di legge, annunciata alla Camera ma non ancora disponibile, che traduce in modo piuttosto confuso il progetto del M5S. La ricetta della Lega non è stata formalizzata ma i suoi contorni sono noti: il contributo di solidarietà sarebbe provvisorio: durerebbe tre anni e questo consentirebbe di superare le perplessità che potrebbero arrivare dalla Corte costituzionale che ha già dato il via libera a interventi del genere a patto che fossero a tempo. Sarebbe, inoltre, progressivo e a scaglioni, ovvero l'aliquota salirebbe in parallelo al livello del reddito. La curva non è stata ancora disegnata, ma si partirebbe da un minimo dello 0,35% sugli assegni intorno ai 2 mila euro lordi al mese, circa 6 euro al mese. Per arrivare fino al 15% per gli assegni più elevati".