Ennesima aggressione con lo spray al peperoncino in Italia. Dopo la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona, costata la vita a 6 persone, tra cui 5 minorenni, un nuovo episodio si è verificato a Parma. La vittima è un ragazzo di 21 anni, che è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita dopo essere stato colpito al volto al culmine di una lite scoppiata in una nota discoteca di Noceto. La prognosi per lui è di otto giorni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la rissa sarebbe scoppiata tra alcuni clienti del locale mentre due dipendenti sarebbero intervenuti per evitare che la situazione degenerasse, poi finiti all'ospedale per aver riportato diverse contusioni. Ma ciò non ha impedito ad una delle persone coinvolte di tirare fuori lo spray urticante al peperoncino e di spruzzarlo sul volto del 21enne, prima di darsi alla fuga. Ritorna così l'incubo legato all'uso incontrollato delle bombolette nei luoghi affollati, che ha convinto, dopo i fatti alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, molti comuni a correre ai ripari vietando l'utilizzo dello spray al peperoncino a Capodanno. Da quando nel 2008 ne è stata liberalizzata la vendita per "autodifesa" si contano ben 528 episodi fra aggressioni, rapine e violenza carnale. Un numero che fa rabbrividire, considerando che questo prodotto viene ormai utilizzato come vera e propria arma.