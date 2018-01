Alle 21 di oggi, mercoledì 17 gennaio, si è concluso il secondo giorno di parlamentarie su Rousseau. Le selezioni online per la scelta dei candidati che competeranno alle prossime elezioni politiche per un seggio in Parlamento in rappresentanza del Movimento 5 Stelle hanno creato non pochi problemi. Tra le proteste per il sistema operativo troppo lento e i problemi scaturiti dai server in perenne sovraccarico, centinaia di attivisti e militanti storici da ieri stanno segnalando numerose anomalie: nella fase di selezione delle autocandidature presentate dagli aspiranti parlamentari operata dalla dirigenza del Movimento, molte sarebbero state scartate in assenza di motivazioni plausibili. Numerosi sono infatti gli attivisti che in queste ore stanno denunciato esclusioni arbitrarie, scoperte all'apertura delle "urne elettroniche" ieri mattina, e non comunicate dal Movimento 5 Stelle.

Nonostante le proteste, però, il candidato premier Luigi Di Maio ha difeso strenuamente le parlamentarie e sottolineato la centralità del meccanismo democratico: “Stiamo facendo una cosa che non ha eguali in Italia e anche nel mondo, selezionando le nostre liste attraverso le votazioni degli iscritti. La legge elettorale ha eliminato le preferenze ancora una volta e ha creato liste bloccate. Queste liste bloccate noi le decidiamo insieme ai nostri iscritti. Gli altri partiti le decidono nelle segreterie di partito. Invece di criticare noi, e invece di dare le notizie in maniera negativa, questa dovrebbe essere una buona notizia. Agli italiani non daremo delle liste bloccate ma delle liste partecipate con persone che si sono messe in gioco”.

"Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare dalle 10 alle 14 di giovedì 18 gennaio", campeggia ancora sul Blog di Beppe Grillo nell'ultimo post relativo all'avvio delle votazioni. Nulla da fare, però a quanto pare. Alle 22 circa, il Movimento 5 Stelle ha annunciato la chiusura definitiva delle selezioni