Dramma all’alba di martedì a Terrasini, sul litorale di Palermo. Due giovani stavano pescando sugli scogli davanti all'hotel Perla del golfo quando improvvisamente un'onda ha trascinato via uno dei due, un ragazzo di diciassette anni che adesso risulta disperso. L’amico che si trovava accanto a lui, di un anno più grande del disperso, è riuscito a rimanere aggrappato agli scogli ed è riuscito a dare l'allarme ai soccorritori. Un allarme che è arrivato all’alba di oggi. Le ricerche del diciassettenne in mare sono in corso, anche con l'ausilio di un elicottero della polizia. A quanto si apprende, però, il mare è molto agitato e i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a immergersi. La motobarca viene continuamente spostata dalle onde alte e dal mare in burrasca.

I due giovani erano arrivati a Terrasini alle 5 per pescare – A quanto si apprende, i due giovani amici erano arrivati a Terrasini intorno alle 5 e, nonostante il maltempo, avevano deciso di non interrompere la pesca. Le ricerche del ragazzo disperso, che andranno avanti per tutta la giornata, sono condotte dai vigili del fuoco, dalla capitaneria di porto e da un elicottero della polizia. Il diciassettenne finito in mare è di Villabate, nella provincia di Palermo: i suoi genitori sono stati informati dell’accaduto.