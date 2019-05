Tragedia sfiorata nelle scorse ore lungo le strade venete. Uno scuolabus carico di scolari ha improvvisamente sbandato rovesciandosi di lato sull'asfalto nel territorio del comune di Arquà Petrarca, nel Padovano. Nell'impatto sono rimasti feriti otto studenti. Si tratta di bimbi e ragazzini tra i sette e i quattordici anni di età. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Dopo l'impatto, l'autista del mezzo si è allontanato volutamente dal luogo dell'incidente fuggendo in mezzo ai campi e facendo perdere le sue tracce ma è stato successivamente rintracciato dalle forze dell'ordine.

Lo schianto all'ora di pranzo, intorno alle 13.30 di oggi venerdì 17 maggio, lungo la strada provinciale 21 mentre il mezzo stava riaccompagnando i piccoli studenti a casa dopo una giornata di scuola. Come informano i vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme alle ambulanza del Suem 118, al momento dell'incidente sullo scuolabus viaggiavano oltre 15 studenti. sette di loro hanno riportato lesini che hanno reso necessario il trasporto in ospedale ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso e a cui spetterà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Secondo un prima ricostruzione dell'accaduto in base alle testimonianze, si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi. Pare che lo scuolabus fosse lungo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante quando, forse per la troppa velocità, ha sbandato finendo per rovesciarsi sul fianco destro. Secondo i ragazzini, in precedenza pare che il mezzo avesse sbandato più volte come se andasse a zig zag. Maggiori certezze arriveranno dopo aver ascoltato l'autista, un uomo di 50 anni di origine romena che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso ai ragazzini. L'uomo è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri lungo la strada regionale 10 dopo due ore fuga. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente di scappare ma è stato bloccato. Ora sarà sottoposto a controlli sul suo stato psicofisico per accertare se fosse in stato di ubriachezza al momento dell'incidente.

Del caso si è interessato anche il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che si è messo in contatto con il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta. "Dal direttore generale ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già' dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore" ha spiegato il governatore veneto, aggiungendo: "Ho raccomandato a Scibetta di non tralasciare comunque nessun approfondimento diagnostico".