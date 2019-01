Sono ore decisive per il piccolo Julen, il bambino di 2 anni precipitato nel pozzo oltre una settimana fa a Totalan, vicino Malaga, in Spagna. I soccorritori che da giorni si alternano sul posto per scavare il tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il minore, infatti,hanno ormai raggiunto la profondità stabilita e ora inizieranno con il tunnel orizzontale attraverso il quale si pensa di riportare fuori il piccolo. Si tratterà di uno scavo ancora più complesso perché per gli ultimi metri di dovrà avanzare per forza di cose a mano. Il coordinatore dei soccorsi, Ángel García Vidal, ha spiegato che lo scavo della galleria verticale avviato sabato 19 gennaio è giunto al termine solo lunedì alle ore 20:30. "Siamo davvero soddisfatti dell'esecuzione del lavoro" ha dichiarato il responsabile del salvataggio, ammettendo: "Ci piacerebbe averlo fatto più velocemente, ma la realtà è che materiali e rocce che abbiamo trovato hanno reso il lavoro davvero difficile"

La fase successiva, avviata nella notte, si è occupata di mettere in sicurezza il foro e aumentarne il diametro oltre a riempire il pozzo dove era la perforatrice per creare una piattaforma sicura su cui potranno scendere i minatori. La fase finale infatti sarà affidata proprio a questi ultimi che si caleranno in questo nuovo pozzo utilizzando una capsula come quella usata nel 2010 per il salvataggio dei minatori cileni. Una volta in fondo si inizierà lo scavo orizzontale per raggiungere la quota dove si suppone vi sia il piccolo Yulen. "Se tutto andrà bene, ed è quello che ci aspettiamo, a mezzogiorno di martedì inizierà il lavoro minerario per gestire la galleria orizzontale " hanno spiegato i soccorritori.

Al momento le stime dicono che potrebbero volerci fino a 24 ore per unire la cavità parallela al pozzo in cui si trova Julen ma tutto dipende dalla durezza del terreno e dei materiali trovati che sono simili a quelli trovati in precedenza scavando nel pozzo in cui si trova il bimbo. Per l'ultimo tratto saranno impiegati otto esperti nel salvataggio minerario che scenderanno però a turno due alla volta nella capsula di soccorso larga 1,05 metri di diametro e alta 2,5 metri che fungerà da ascensore. Sarà un'attesa snervante per i genitori del bambino che da giorni son ospiti in una casa del comune sostenuta da un gruppo di psicologi che li aiutano inquersti momenti difficili