Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 4.7, è tornata a svegliare ancora una volta le popolazioni del centro Italia, le stesse colpite dai sismi dell'agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017. La terra ha tremato alle 5 e 11. La scossa ha avuto epicentro a Muccia, in provincia di Macerata, la stessa città in cui si erano verificati altri terremoti di magnitudo inferiore la scorsa settimana, ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione che, ancora una volta, è stata svegliata nel cuore della notte. La scossa è stata avvertita in una vasta porzione dei territori di Marche, Umbria e Abruzzo entro un'area che va da Ancona a L'Aquila. Non sono al momento noti danni o crolli.