Marc Chagall (Vitebsk 1887 – Saint-Paul-de-Vence 1985), Autoportrait, huile sur toile, 1959-68. 🌎FRA:"Oh, si je réussissais, à cheval sur la chimère en pierre de Notre-Dame, avec mes bras et mes jambes, à tracer mon chemin dans le ciel”. #Chagall a visité Paris pour la première fois en 1910 et l’a définie "ma seconde Vitebsk". Il a peint presque 30 autoportraits mais il aimait particulièrement celui-ci, auquel il a travaillé pendant 9 ans, et qu’il a donné personnellement aux #Uffizi en 1976. Enveloppés dans la couleur bleue, la “teinte de son âme”, tous les éléments récurrents de sa production paraissent à côté de son visage : sa femme Bella, le coq symbolisant sa patrie, la palette avec les pinceaux, et sur le fond Paris avec la Cathédrale de Notre-Dame et le pont sur la Seine, sous un ciel où figurent le soleil et la lune à la fois. A partir d’aujourd’hui #17avril cet Autoportrait est exposé à l’entrée de la #GaleriePalatine au #PalaisPitti, en signe de solidarité avec #Paris engagée à évaluer les dommages causés à la Cathédrale de #NotreDame. 🌎ITA:"Oh, se potessi a cavallo di una chimera di Notre-Dame, con le mie gambe e le mie braccia tracciare il mio cammino nel cielo”. #Chagall visitò Parigi per la prima volta nel 1910 e la definì "la mia seconda Vitebsk". Dipinse circa 30 autoritratti ma era particolarmente affezionato a questo, a cui lavorò per 9 anni, donandolo agli #Uffizi nel 1976. Avvolti nel colore blu, la “tinta della sua anima”, compaiono accanto al suo volto tutti gli elementi più cari all’artista: la moglie Bella, il gallo simbolo della patria Russia, la tavolozza con i pennelli, e sullo sfondo Parigi con la Cattedrale di Notre-Dame e il ponte sulla Senna, sotto un cielo che mostra contemporaneamente il sole e la luna. Da oggi #17aprile l’Autoritratto di Chagall è esposto all’ingresso della #GalleriaPalatina in #PalazzoPitti, in segno di vicinanza a Parigi impegnata nella stima dei danni subiti dalla Cattedrale di #NotreDame. 🌎ENG: From #April17 the Self-Portrait by Chagall is on display at #PittiPalace, in solidarity with Paris that is undertaking the assessment of damages caused to the Notre-Dame Cathedral by the fire occurred on #April15.

