Vuole saltare la fila in ospedale e spacca il naso alla guardia giurata con una testata Ancora violenza negli ospedali di Napoli: al Cardarelli, una guardia giurata è stata colpita con una testata da un paziente che voleva saltare la fila.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ennesima aggressione in un ospedale di Napoli, questa volta al Cardarelli: ad essere ferito è stata una guardia giurata, che ha riportato una frattura al naso. Il responsabile è un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato per lesioni personali dai carabinieri della stazione Vomero-Arenella, intervenuti sul posto.

La testata dopo una discussione per il rispetto della fila

La vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno: il paziente, che era all'interno del nosocomio, ha avuto un diverbio con la guardia giurata per questioni inerenti al rispetto della fila. Poi però la discussione è degenerata: prima ha strattonato la guardia giurata, poi l'ha colpita con una violenta testata in pieno volto, prima di essere fermato dai presenti. La guardia giurata, soccorsa dai sanitari, ha riportato una frattura chiusa delle ossa nasali, ma se la caverà con una prognosi di dieci giorni. Identificato il responsabile, un uomo classe '59 già noto alle forze dell'ordine, per lui è scattata una denuncia da parte dei carabinieri per lesioni personali.

In mattinata, un altro infermiere aggredito al Pellegrini

In mattinata vi era stato un altro caso simile all'ospedale Pellegrini, dove un infermiere è stato aggredito da un paziente peraltro positivo a Covid solo perché questi gli avrebbe vietato di mangiare una pizza all'interno nel Pronto Soccorso, scatenando la sua rabbia. Il paziente lo ha prima insultato e poi lo ha aggredito fisicamente con le mani al collo. Alla fine la calma è stata riportata dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Napoli Centro, arrivata sul posto. L'uomo è stato così denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate.