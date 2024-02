Voragine a via Morghen, al Vomero piano traffico provvisorio: strade chiuse e divieti Il Comune vara il piano viabilità provvisorio per il Vomero: coinvolte via Bonito, via Cimarosa, via Michetti e via Donizetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Dopo il crollo e la voragine in via Morghen, al Vomero, che ieri ha inghiottito due auto, con due persone a bordo, per fortuna tratte in salvo senza conseguenze, il Comune di Napoli vara un nuovo piano di viabilità, con chiusure e divieti che riguarda via Bonito, via Cimarosa, via Michetti e via Donizetti. Il cedimento ieri si è verificato all'incrocio tra il civico 63 di via Morghen e la immissione di via Giuseppe Bonito.

Secondo quanto ricostruito, il crollo della strada è stato legato alla rottura di una conduttura idrica, che ha coinvolto l’intera larghezza della corsia in direzione via Scarlatti e parte dell’adiacente marciapiedi. Sul posto sono subito arrivati Vigili del Fuoco, il Servizio Protezione Civile e la ABC Napoli. Stamattina è stata ripristinata l'acqua nel quartiere.

Il Comune di Napoli oggi ha varato un apposito piano traffico alternativo, in accordo con il Comando Polizia Locale Vomero-Arenella, che sarà in vigore fino all'eliminato pericolo. Via Morghen è stata chiusa nel tratto coinvolto, considerata l’ampiezza e la profondità del crollo, che ha interessato presumibilmente tutta la rete di sotto servizi corrispondenti, ma anche per consentire lo svolgimento delle verifiche e le riparazioni ad opera della ABC, nonché le verifiche tecniche sulla stabilità dei fabbricati eventualmente interessati.

L'ordinanza col piano traffico

Ma cosa prevede l'ordinanza?

Di istituire, fino a cessate esigenze, la seguente disciplina di traffico temporaneo, che interessa le vie: Via G. Bonito, Via D. Cimarosa, Via F.P. Michetti, Via G. Donizetti:

1) Divieto di immissione da Via Giuseppe Bonito in Via Raffaele Morghen, con accesso in Via G. Bonito da Via Tito Angelini riservato ai soli residenti, mezzi di soccorso ed emergenza;

2) Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in Via Giuseppe Bonito sul lato sinistro della carreggiata, in direzione Via Morghen;

3) In via Giuseppe Bonito, solo per residenti, mezzi di soccorso ed emergenza, il doppio senso di circolazione temporaneo con accesso e uscita da Via Tito Angelini;

4) Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro (in direzione via Raffaele Morghen) in Via Francesco Paolo Michetti (tratto compreso tra Via Domenico Cimarosa e Via Raffaele Morghen);

5) Doppio senso di marcia in Via Francesco Paolo Michetti e in Via Domenico Cimarosa, fino a Via Giuseppe Donizetti;

6) Divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata sul lato destro di Via Domenico Cimarosa, in direzione Via Francesco Paolo Michetti, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Donizetti e Via F. P. Michetti.

Per effetto dei divieti di transito veicolare di cui ai precedenti punti, i veicoli provenienti da Via Scarlatti, in direzione Via Raffaele Morghen, seguiranno il percorso alternativo: Via Domenico Cimarosa, Via Francesco Paolo Michetti; tale percorso alternativo andrà segnalato a cura della Società ABC, con cartelli ben visibili posti: alla confluenza di Via Scarlatti su Via Morghen. I veicoli provenienti da Via Raffaele Morghen a monte della area interdetta, seguiranno il percorso alternativo: Via Raffaele Morghen, Via Francesco Paolo Michetti, Via Domenico Cimarosa, Via Gaetano Donizetti, nei tratti a doppio senso di circolazione temporaneo; tale percorso alternativo andrà segnalato a cura della Società ABC, con cartelli ben visibili posti: in Via Morghen alla intersezione con Via Michetti.