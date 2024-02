Ripristinata la fornitura idrica in via Morghen, rimosse le due auto sprofondate nella voragine Rimosse le auto inghiottite dalla voragine in via Morghen, al Vomero; nella tarda serata di ieri ripristinata la fornitura idrica in zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sono state rimosse nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio, le due automobili sprofondate nel sottosuolo in via Morghen, nel quartiere napoletano del Vomero, dove nella notte precedente si è improvvisamente aperta una voragine all'altezza dell'incrocio con via Bonito. Oltre ai veicoli i Vigili del Fuoco hanno rimosso un palo dell'illuminazione pubblica e hanno sezionato e rimosso un albero pericolante. I lavori per il ripristino della fornitura idrica, avviati già in mattinata, si sono conclusi ieri sera.

Ripristinata la fornitura idrica al Vomero

Il Comune di Napoli, con apposita ordinanza, ha disposto le verifiche presso gli edifici sgomberati al civico 63 di via Morghen e al civico 9 di via Solimena; nella zona interessata, in seguito alla chiusura del traffico veicolare, è stata regolamentata la viabilità alternativa.

Ieri pomeriggio l'Abc, la società che gestisce il servizio idrico, ha avviato la realizzazione di un bypass della condotta idrica; la fornitura è stata ripristinata nella tarda serata, l'acqua è stata riaperta in tutta la zona interessata ad eccezione del civico 63 di via Morghen, all'altezza del punto in cui si è aperta la voragine. La stessa società provvederà al ripristino del manto stradale.

Voragine in via Morghen inghiotte auto con 2 ragazzi

La voragine si è aperta intorno alle 5 della notte tra martedì e mercoledì. In quel momento stavano transitando su via Morghen due ragazzi a bordo di un'automobile, il veicolo è sprofondato insieme ad un altro che era parcheggiato. I giovani, soccorsi nell'immediato da alcuni passanti e da una pattuglia di Strade Sicure dell'Esercito Italiano, hanno riportato delle contusioni ma nessuna ferita di rilievo.

L'incidente ha causato ulteriori due feriti: si tratta di due turisti che si trovavano in un b&b dei paraggi e che sono stati travolti dal fango; una di loro è stata portata al Cardarelli per sospetto trauma cranico e dimessa in giornata. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti la Protezione Civile e la Polizia Locale dell'Unità Operativa Vomero; nelle ore successive si è provveduto allo sgombero dei due edifici, nei quali vivono circa cento persone.