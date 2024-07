video suggerito

“Il bar vi offre questo latte di mandorla”, narcotizzate commesse di due negozi di via Foria a Napoli Un uomo avrebbe intossicato 7 persone con latte di mandorla con narcotico; vittime i dipendenti di un discount di piazza Poderico e di una genepesca di via Foria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sarebbe entrato in almeno due negozi e avrebbe mostrato una bottiglia di latte di mandorla: "Questa ve la offre il bar di fronte". Quando le vittime avrebbero bevuto, però, si sarebbero sentite male e avrebbero perso i sensi: probabilmente la bevanda era stata drogata, conteneva del narcotico o dei sonniferi. Anche la scelta del tipo di bevanda non sarebbe casuale: lo sciroppo, molto dolce, copre il sapore dei farmaci. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.

La vicenda si sta diffondendo anche grazie a diversi video che commercianti della zona stanno in queste ore pubblicando su TikTok per mettere in guardia i colleghi e i cittadini. Al vaglio dei carabinieri, per il momento, ci sono due casi, ma potrebbero essercene di più: sui social si parla di episodi simili segnalati anche all'Arenaccia e in zona Pignasecca. Secondo alcuni utenti l'uomo, che avrebbe tentato di narcotizzare anche altre persone con la stessa tecnica, sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.

L'ultimo caso risale al pomeriggio di ieri, 10 luglio: i militari sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'"Ospedale dei Pellegrini", dove erano state accompagnate tre persone con sintomi da intossicazione; si tratta del titolare di una genepesca di via Foria, della figlia e di una dipendente, hanno riferito di essersi sentiti male dopo aver bevuto del latte di mandorla portato in negozio da uno sconosciuto.

Il precedente risale invece a sabato scorso. In ospedale, con sintomi simili, ci erano finite quattro commesse di un discount di piazza Poderico. Le donne, di 49, 22, 20 e 29 anni, avevano raccontato la stessa storia: un uomo si era presentato nell'attività e aveva portato loro del latte di mandorla, dicendo che era stato offerto da un bar delle vicinanze. E loro, dopo aver bevuto, si erano sentite male. Secondo le descrizioni è verosimile che si tratti della stessa persona; le sette vittime, dopo i controlli del caso, sono state tutte dimesse e sono in buone condizioni di salute.