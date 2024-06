video suggerito

“Narcotizzata e derubata da tassista abusivo”: donna denuncia, indagano i carabinieri Una 78enne di Ischia ha raccontato ai carabinieri di essere stata derubata da un tassista abusivo; avrebbe perso i sensi dopo aver bevuto un caffè offerto dall’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un uomo si sarebbe presentato come tassista abusivo e si sarebbe offerto di accompagnarla in piazza Garibaldi ma, durante il tragitto, le avrebbe offerto un caffè e lei avrebbe perso i sensi; al risveglio si sarebbe ritrovata da sola: insieme allo sconosciuto era sparito anche il suo borsello coi soldi e i documenti. È quello che ha raccontato una 78enne di Ischia, che nella mattinata di ieri, 21 giugno, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Poggioreale; lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

La donna sarebbe stata avvicinata dall'abusivo al Molo Beverello, dove era appena arrivata da Ischia; era diretta alla stazione centrale, dove avrebbe dovuto prendere un treno. L'uomo, secondo il racconto della vittima, avrebbe circa 50 anni. Si muoverebbe con un'automobile scura, quindi impossibile da confondere con un taxi, ma si sarebbe qualificato lui stesso come abusivo e avrebbe offerto la corsa ad un prezzo vantaggioso, riuscendo così a convincere l'anziana a salire in auto.

La donna avrebbe perso i sensi subito dopo aver bevuto il caffè che le è stato offerto. Quando si sarebbe svegliata, ancora in stato confusionale, si sarebbe accorta di essere stata derubata del borsello, che conteneva 2.200 euro in contanti, documenti di identità e carta di credito. La vittima è in buone condizioni di salute e non ha avuto bisogno di cure mediche. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che sono al lavoro per rintracciare l'uomo descritto dalla 78enne; non è escluso che la donna alla donna possa essere stato somministrato un sonnifero o qualcosa di simile e che per questo abbia perso conoscenza.