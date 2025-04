video suggerito

Trovato morto in casa a Varcaturo con il volto tumefatto: indagano i carabinieri Un 67enne trovato senza vita in casa: presentava il volto tumefatto. Aperta un'inchiesta dalla Procura di Napoli Nord.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato in un appartamento di Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Non si conoscono ancora le cause della morte: si tratta di un 67enne, pensionato, che ad una prima vista presentava il volto tumefatto. La Procura di Napoli Nord ha già aperto un'inchiesta.

La causa della morte potrebbe essere riconducibile ad un trauma cranico, ma la certezza potrà avvenire solo dopo l'autopsia, chiamata a spiegare meglio i fatti. Carabinieri sul posto per i rilievi, assieme a personale tecnico-sanitario del 118 intervenuto sul posto, assieme al medico legale inviato dalla Procura di Napoli Nord.