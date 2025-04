video suggerito

Riviera di Chiaia, parcheggiatore abusivo picchia e deruba automobilista che non voleva pagarlo Arrestato per aver derubato il borsello di un automobilista. Parcheggiatore abusivo della Riviera di Chiaia pretendeva i soldi per la sosta.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ha picchiato e derubato un automobilista. Motivo? Quest'ultimo non voleva cedere alla più diffusa estorsione nei confronti di un napoletano: pagare un signor nessuno per la sosta. La piaga dei parcheggiatori abusivi non è mai stata risolta. E così, periodicamente, arrivano agli onori della cronaca fatti come questo, risolto con un arresto. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha ammanettato per rapina un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, alla Riviera di Chiaia, una delle zone in cui il fenomeno è particolarmente presente per la vicinanza dei baretti di Chiaia, così come nel borgo di Santa Lucia e strade limitrofe (via Generale Orsini fra le tante) hanno notato un uomo che stava schiaffeggiando e spingendo un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l'aggressore trovandolo in possesso di un borsello al cui interno vi era un portafoglio contenente i documenti dell'aggredito e 5 euro; in quei frangenti, l'altro soggetto ha raccontato che, poco prima, mentre stava parcheggiando la propria auto, era stato avvicinato dal prevenuto che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva minacciato e aggredito fisicamente fino a togliergli il borsello. Per tali motivi, l'indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.