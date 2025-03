video suggerito

Vomero, rissa a piazza Vanvitelli: due 18enni ricoverati. Un accoltellato, l’altro ferito da casco in testa Rissa tra ragazzi in piazza Vanvitelli: due 18enni feriti e ricoverati al Cardarelli. Indaga la Polizia di Stato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Rissa tra ragazzi in piazza Vanvitelli al Vomero nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Due 18enni feriti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e ricoverati all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli. Uno con una ferita da coltello alla gamba, l'altro colpito alla testa con un casco. La piazza era affollatissima di ragazzi, auto e moto nella tarda serata di ieri, anche a causa della chiusura programmata della metropolitana Linea 1. La bagarre è scoppiata poco dopo la mezzanotte. È intervenuta poi la Polizia di Stato attorno all'1,30, contattata dal Cardarelli, che ha raccolto le testimonianze in ospedale. Na quando i poliziotti sono giunti nella piazza, i responsabili della rissa si erano già dileguati. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ferite lievi per entrambi i giovani, nessuno rischia la vita.

Indagine della Polizia di Stato

Non sono chiari i motivi che hanno scatenato l'aggressione. I due feriti avrebbero dichiarato di essere rimasti coinvolti, involontariamente, nella rissa con altre persone. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del commissariato Vomero.

Sulla vicenda intervengono Nelide Milano, Ilaria Puglia e Barbara Tafuri, della Rete per la Sicurezza Minori e Adolescenti:

Leggi anche Gli sparano 4 colpi di pistola, 26enne ferito in piazza Garibaldi a Napoli

"Ieri sera, sabato 15 marzo, ancora una volta, in piazza Vanvitelli a Napoli si è verificata una violenta rissa fra i ragazzi a colpi di caschi e coltelli. Abbiamo raccolto la testimonianza di chi, intorno a mezzanotte e 30, era passato in piazza e notato tanti ragazzi, visto anche il traffico di automobili che partiva da da via Morghen, ma solo una pattuglia di forze dell'ordine all' ingresso dell'isola pedonale. Dopo appena un'ora, grazie al tam tam di genitori, è arrivata la notizia delle aggressioni".

E concludono:

"Sappiamo che la competenza di accertare le dinamiche è degli inquirenti, ciò che sappiamo anche, però, è che questo sabato abbiamo registrato un omicidio in cui ha perso la vita un ventenne e alcuni giovani feriti. Ci duole sottolineare che dopo le riunioni in Prefettura e l'impegno di un maggior presidio dei territori frequentati nel weekend pare si sia spento il il riflettore sull'emergenza violenza minorile. Non è possibile che questa luce venga accesa dopo tristi episodi di cronaca e si spegne quando questi cadono nel dimenticatoio. Come Rete per la sicurezza minori adolescenti chiederemo ancora un incontro al prefetto Michele di Bari per fare il punto sui protocolli di cui avevamo parlato ad ottobre, ma di cui non abbiamo più avuto il seguito".