Vomero, paura per un incendio in strada: auto avvolta dalle fiamme a piazza Medaglie d’Oro A fuoco nella notte un’auto all’incrocio con via Menzinger. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine da Facebook

Paura in piazza Medaglie d'oro tra il Vomero e l'Arenella, questa notte, per un incendio che ha coinvolto un'auto che si trovava sulla strada e ha rischiato di allargarsi anche alle aiuole sui marciapiedi. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 2,00 di stanotte, domenica 6 novembre 2022. L'automobile, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito delle perdite dal motore. Improvvisamente sarebbe scoppiato un principio di incendio e la vettura sarebbe stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti. il conducente sarebbe riuscito ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo.

L'incendio si è poi propagato anche ad un albero e al marciapiedi in corrispondenza dell'incrocio con via Menzinger, minacciando di allargarsi anche ad altre vetture parcheggiate e ai palazzi. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine. La Polizia di Stato ha deviato il traffico e allontanato i curiosi. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, scongiurando che l'incendio potesse estendersi ulteriormente.