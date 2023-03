Vomero, l’altalena del parco per bimbi disabili è impossibile da usare per chi è in carrozzina Il caso al Parco Mascagna. La denuncia dell’associazione Attivamente: “Installata una giostra non inclusiva”. I consiglieri Nasti e Bonetti (Europa Verde): “Va sostituita”

A cura di Pierluigi Frattasi

L'altalena "inclusiva" installata al Parco Mascagna del Vomero e destinata ai bimbi disabili non è adatta ai bambini in carrozzina con problemi di disabilità motoria. A denunciarlo è l'associazione "Attivamente" che oggi ha fatto una manifestazione di protesta. "L'altalena – raccontano alcuni manifestanti – non è adatta ai bimbi con disabilità. La carrozzina non c'entra. Bisogna prendere il bimbo in braccio e manca anche lo schienale. È inutilizzabile". "Vorremmo sapere – aggiunge un'altra manifestante – con quale criterio è stata messa questa giostra e con quale criterio è stato detto che sarebbe per bimbi invalidi".

L'associazione Attivamente: "Nessun bimbo disabile può usarla"

Secondo Carmen Santagata, dell'associazione Attivamente, “l'altalena per disabili di Parco Mascagna, dopo essere stata per più di 7 anni inutilizzabile, è stata rimossa e sostituita da una altalena presentata dall’Assessore Municipale competente come “altalena inclusiva”. Niente di più sbagliato! La seduta è piccola, rigida e non ergonomica: nessun bambino con disabilità può adoperarla senza correre il rischio di scivolare e cadere. Infine, il limite più grande: come salirci?".

L’Associazione “Attivamente” si occupa di disabilità ed inclusione e ha protestato, insieme ad un gruppo di genitori sensibili al tema proprio davanti alla struttura contestata.

“Ci si chiede perché si sia sostituita una altalena pensata per bambini e ragazzi con disabilità motorie con l'aquisto di questo gioco che presenta per loro evidenti limiti", continua la Santagata.

“Forse – dichiarano i consiglieri di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti– sarebbe stato utile confrontarsi con le associazioni di persone con disabilità prima di effettuare una scelta ancora una volta esclusiva. Chiederemo alla Municipalità di garantire con urgenza condizioni di accessibilità per tutti i bambini, senza odiose discriminazioni".