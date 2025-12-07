Vomero, i gestori dei gazebo dei bar sequestrati: “Chiusi sotto Natale, in 50 ora sono senza lavoro”

Immagine di repertorio

“Ci hanno sequestrato il gazebo del bar per presunte difformità. Ma noi abbiamo sempre pagato la tassa di occupazione suolo. Sono arrivati venerdì con decine di agenti e hanno messo i sigilli ai dehors con tavolini e ombrelloni. Giusto fare i controlli, ma ci chiediamo perché proprio sotto Natale? Trattandosi di sequestro penale, i tempi per riaprire sono lunghissimi, tra ricorso e nuova verifica della Polizia Locale arriviamo al 2026, scavalcando tutte le feste. Per noi è un danno enorme in questo periodo. Ci dispiace soprattutto per i lavoratori. Ci sono almeno 50 persone senza lavoro da tre giorni”. A parlare sono i titolari dei bar e ristoranti di via Luca Giordano e via Scarlatti al Vomero, finiti nel mirino dei controlli della Polizia Locale venerdì scorso, 5 dicembre.

Il tavolo del piano d'ambito per i dehors col Comune

Gli imprenditori hanno già chiamato i loro avvocati e sono pronti a fare istanza di dissequestro a partire dalla prossima settimana. Intanto, però, i dehors con i tavolini e gli ombrelloni restano chiusi con i sigilli. Anche se i locali continuano ad essere aperti. Tutti i negozianti di via Luca Giordano si sono già organizzati da tempo per avviare un tavolo con il Comune di Napoli dove definire un piano di ambito che possa stabilire i criteri per realizzare i dehors.

Nelle scorse settimane, le attività erano già state oggetto di controlli e sanzioni amministrative, ma di piccola entità. Via Luca Giordano è da sempre considerata una delle strade dello shopping e dello “struscio” di Napoli. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pedonalizzazione della strada e i decreti del Covid19 che hanno facilitato le concessioni, molti bar e ristoranti si sono dotati di tavolini anche all’esterno. Inizialmente ombrelloni con sedie, poi sempre più spesso gazebo e dehors. La legge sul Covid, in particolare, prorogata più volte, prevedeva una estensione dello spazio per avere più distanza tra tavolini e che alcune concessioni potessero essere rilasciate senza il parere tecnico della Polizia municipale. Ma bisognava comunque conformarsi alle regole. Durante i controlli di venerdì ad alcuni gestori sono stati contestati presunti aumenti di volumetrie, perché i gazebo sarebbero stati equiparati dagli investigatori a strutture.

“Per lavorare – spiegano i commercianti – abbiamo bisogno che il cliente sia riparato dalle intemperie. Il Comune dà la possibilità di installare dei pali da marzo ad aprile. Noi offriamo un servizio ai clienti e vorremmo darlo nel massimo comfort possibile. Adesso senza gazebo abbiamo difficoltà a lavorare. I locali sono aperti e noi abbiamo sale all’interno, anche grandi, ma la gente preferisce stare fuori. La Corte dei Conti è intervenuta perché il Comune non ha soldi. Ma noi abbiamo sempre pagato la tassa di occupazione. Adesso ci contestano un presunto aumento di volume. Faremo istanza di dissequestro e valuteremo con i nostri legali. Ma tra la nomina del giudice, i tempi per la pratica e poi i nuovi controlli della Polizia Locale, passerà tutto Natale. Noi vogliamo essere in regola. Abbiamo creato un consorzio per realizzare con il Comune un piano d’ambito per i dehors, che secondo noi è l’unica via. Ma i tempi sono lunghi e se tutto va bene, se ne parlerà tra due anni. Nel frattempo, che risposta si dà a turisti e cittadini che vogliono consumare in tranquillità?”.