Vittoria Scarpa morta a 5 anni a mare, si cercano testimoni: verifiche anche sui bagnini Oggi lutto a Torre Annunziata: stabilimenti balneari chiusi e annullati gli eventi. La cittadinanza è vicina al dolore della famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sarà l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata a far luce su quanto accaduto alla piccola Vittoria Scarpa, la bimba di 5 anni morta ieri a mare a Torre Annunziata, dove si era recata assieme alla mamma e alla sorellina di 4 mesi per una tranquilla giornata di relax. Nelle prossime ore saranno sentiti vari testimoni. Mentre le indagini degli investigatori, condotte dai carabinieri, cercheranno di ricostruire il buco di circa 2 ore, dalle 12 alle 14, durante le quali la bimba è scomparsa ed è stata cercata ovunque sulla spiaggia. Nessuno al Lido Risorgimento, dove è avvenuto l'incidente, si era accorto che la piccola fosse finita in acqua. Ci saranno verifiche anche sui bagnini, se c'erano, quanti fossero e dove si trovavano in quel momento. Indagini di prassi per verificare che tutto sia stato messo in atto per salvare la bambina.

Lutto a Torre Annunziata, annullati tutti gli eventi

Oggi, intanto, è la giornata del lutto a Torre Annunziata. Nel Comune oplontino, in provincia di Napoli, annullati tutti gli eventi. Gli stabilimenti balneari resteranno chiusi in segno di rispetto per la scomparsa di una così giovane vita. Nessuna festa, ma solo lacrime e silenzio, in segno di solidarietà e vicinanza alla famiglia distrutta dalla terribile e prematura perdita. Un dolore immenso, come può essere soltanto la perdita di un figlio. La mamma le è stata accanto negli ultimi momenti, le ha stretto la manina mentre l'ambulanza correva in ospedale per salvare quella piccola vita. Una corsa disperata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, dove il cuoricino di Vittoria, purtroppo, ha smesso di battere attorno alle 16,30, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Disposta l'autopsia, poi ci saranno i funerali

Fatale molto probabilmente l'acqua ingerita che le era entrata anche nei polmoni. Il corpo della piccola è stato ritrovato attorno alle ore 14 dalla Capitaneria di Porto nei pressi di una boa al largo. A circa 80 metri dalla riva. La salma della bambina è stata sequestrata su disposizione del sostituto procuratore Giuliano Schioppi. Nelle prossime ore si attende l'esito dell'esame autoptico, che chiarirà le cause del decesso. Solo dopo sarà possibile procedere ai funerali.