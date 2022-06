È morta Vittoria, la bimba di 4 anni scomparsa in spiaggia a Torre Annunziata e trovata in mare Bimba di quattro anni scompare mentre in spiaggia. Dopo interminabili momenti e angoscianti ricerche trovata in acqua e soccorsa. Deceduta in ospedale.

A cura di Redazione Napoli

È morta la piccola Vittoria, 4 anni trovata esanime nelle acque antistanti il Lido Risorgimento di Torre Annunziata (Napoli) dove era scomparsa oggi pomeriggio. La bimba non ce l'ha fatta: il suo cuore si è fermato, per un'ora circa i medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia hanno cercato di rianimarla. Oggi, poco dopo le tre del pomeriggio, la bambina era scomparsa in spiaggia. Giocava a riva, guardata a vista dalla mamma, ma si sarebbe allontanata.

Pochi istanti ed è iniziata la paura: ricerche, tam-tam anche sui social per capire dove potesse essere finita, angoscianti ricerche, la disperazione dei genitori e poi dopo circa un'ora la piccola è stata individuata e sono scattati i soccorsi prima sul posto e poi da parte di personale medico giunto dopo una chiamata.

A quanto si apprende la bimba era rimasta aggrappata ad una boa e non era annegata ma purtroppo nonostante ciò non ha ripreso più conoscenza. Sarà aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed è possibile che vi sarà un esame autoptico nelle prossime ore. Sconvolta la comunità torrese – molta gente aveva partecipato attivamente alle ricerche sia in spiaggia che attraverso i canali social, condividendo le foto della minore, e, ovviamente, la famiglia della bimba.

(articolo aggiornato 11 giugno ore 17.00)