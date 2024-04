video suggerito

Bimba di 6 anni cade in mare a Capri e rischia di annegare tra le onde: salvata La bimba, turista tedesca in vacanza con la famiglia, è stata salvata grazie al tempestivo intervento della nonna, dei poliziotti e di alcuni presenti.

A cura di Valerio Papadia

Proprio mentre sull'isola di Capri si sta svolgendo il G7, una tragedia ha rischiato di occupare le pagine di cronaca locale: una bambina di 6 anni, una turista tedesca in vacanza sull'isola nel Golfo di Napoli con la famiglia, è caduta in mare e ha rischiato di annegare, ma fortunatamente è stata salvata dalle onde, che hanno rischiato di trascinarla al largo.

La bimba salvata dalla nonna, dai poliziotti e dai presenti

L'episodio ha avuto luogo a Marina Grande: la bambina, per cause in corso di accertamento, è caduto in acqua mentre passeggiava ed è stata travolta dalle onde. Soltanto grazie al tempestivo intervento della nonna, che è un medico, di alcuni agenti della Polizia di Stato – impegnati nei controlli di sicurezza per il G7, per il quale è stato impiegato un grande dispiegamento di forze – e dei dipendenti di un ristorante del posto, la bimba è stata trascinata fuori dall'acqua e tratta in salvo.

Una volta sulla riva, la bambina è stata affidata ai sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto, per le cure del caso; fortunatamente, da quanto si apprende, la piccola, oltra a un comprensibile spavento, non ha riportato gravi conseguenze.