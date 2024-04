Cade da un ponteggio, dipendente di un albergo di Capri ricoverato in ospedale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un lavoratore di un albergo di Capri è ricoverato in ospedale dopo essere caduto da un ponteggio: si tratta di un dipendente di un albergo che si trova nella zona di Marina Grande. L'uomo è ora ricoverato in ospedale a Napoli, dove è stato portato in eliambulanza. La vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, mercoledì 10 aprile, sull'isola Azzurra.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo, un cinquantenne non residente a Capri, stava lavorando su un ponteggio collegato ad un terrazzo sovrastante, quando per cause ancora da chiarire avrebbe perso l'equilibrio, precipitando dal ponteggio e finendo sul selciato dell'albergo dopo un volo di circa dieci metri. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per i soccorsi, che hanno portato l'uomo all'ospedale Capilupi di Capri. I medici gli avrebbero riscontrato diversi traumi, ma l'uomo non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure nell'ospedale caprese, per lui è stato disposto il trasferimento all'ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, dove si trova ricoverato.