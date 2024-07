Due venditori ambulanti feriti a coltellate al Molo Beverello a Napoli: ricoverati in ospedale

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Pomeriggio di sangue quello di oggi, venerdì 12 luglio, in pieno centro a Napoli: due venditori ambulanti, entrambi 20enni, sono stati feriti a coltellate, verosimilmente da uno sconosciuto, nei pressi della biglietteria del Molo Beverello, al Porto di Napoli. I due ragazzi – entrambi cittadini marocchini – sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e sono stati trasportato all'ospedale Pellegrini, dove sono stati ricoverati per le ferite riportate: da quanto si apprende, le loro condizioni di salute non sono giudicate gravi.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto – che al momento risulta poco chiara – e per identificare il responsabile del ferimento dei due giovani.