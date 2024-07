video suggerito

Cade dal balcone durante le pulizie di casa: ricoverata in ospedale in prognosi riservata Una donna di 62 anni è precipitata da un balcone mentre faceva le pulizie di casa a Vico Equense, nel Napoletano, ed è ora ricoverata all'ospedale del Mare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una donna è precipitata dal proprio balcone di casa mentre era intenta ad effettuare le pulizie di casa: la vicenda è accaduta a Vico Equense, nella penisola sorrentina di Napoli. La donna è ora ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova in prognosi riservata. Carabinieri sul posto per i rilievi del caso e, anche se nessuna pista è finora del tutto esclusa, sembrerebbe essersi trattato di un incidente domestico che solo per puro caso non ha avuto conseguenze fatali.

Secondo le primissime ricostruzioni, la donna, 62 anni, era impegnata in lavori domestici quando improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio, precipitando dal parapetto del balcone della propria abitazione in via Paradiso, a Vico Equense, dall'altezza di circa 4 metri. Soccorsa e portata d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, si trova attualmente in prognosi riservata, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.