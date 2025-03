video suggerito

Studenti di Macerata intossicati in pizzeria a Napoli durante gita: ricoverati in ospedale, ristorante chiuso Il ristorante di Corso Umberto I a Napoli è stato chiuso per carenze igieniche. Gli studenti sono stati ricoverati con intossicazione alimentare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Studenti marchigiani di Macerata, in gita scolastica a Napoli, finiscono ricoverati in ospedale con una intossicazione alimentare dopo aver mangiato in una pizzeria di Corso Umberto I, al centro storico. Immediatamente sono scattati i controlli dell'Asl Napoli 1 Centro. Il ristorante è stato chiuso per riscontrate carenze igienico-sanitarie. L'episodio risalirebbe ad alcuni giorni fa. Gli alunni si sarebbero sentiti male al rientro a casa. A dare notizia di quanto avvenuto è stata la Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari.

La Asl Napoli 1 Centro, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto segnalazione, da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, di una intossicazione di alcuni alunni provenienti da una scuola di quella provincia in viaggio di istruzione in Campania. La Asl Napoli 1 ha, quindi, proceduto a immediati controlli sulle attività commerciali di competenza, provvedendo alla sospensione delle attività di una pizzeria per riscontrate carenze igieniche.