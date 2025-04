video suggerito

Accoltellato ad una gamba da due coetanei: 14enne ricoverato in ospedale a Pozzuoli Un ragazzino di 14 anni accoltellato ad una gamba da alcuni coetanei a Quarto: è ricoverato in ospedale a Pozzuoli. Indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove è stato accompagnato dal padre: il giovane ha ferite da taglio alla gamba destra, che gli sarebbero state inferte nel corso di un'aggressione da parte di almeno due coetanei. I carabinieri sono giunti sul posto per le indagini del caso e raccogliere le testimonianze del giovane e del padre.

Tutto sarebbe acceduto nel pomeriggio di oggi, mentre il 14enne passeggiava sul corso Italia di Quarto Flegreo: arrivato all'altezza del distributore Esso, il ragazzino sarebbe dunque stato aggredito da almeno due suoi coetanei, per essere poi accoltellato alla gamba destra. Il giovane è stato quindi accompagnato al pronto soccorso all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dal padre per i soccorsi: non sarebbe in pericolo di vita, ma è ricoverato nel nosocomio puteolano ed è sotto osservazione medica. Indagini in corso da parte dei carabinieri, chiamati ora a ricostruire la dinamica dell’evento e il motivo dell’aggressione, oltre che a dare un nome e un volto agli aggressioni. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona e nei dintorni del distributore di benzina che potrebbero aver registrato elementi utili alle indagini.