video suggerito

Auto in corsa travolge moto e fugge via, ferito grave in ospedale: incidente stradale a Pozzuoli Incidente stradale in via Montenuovo Licola Patria. Il motociclista è stato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli: è in prognosi riservata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un'auto in corsa travolge una moto, il centauro viene sbalzato dal sellino e cade rovinosamente a terra. Il conducente della vettura non si ferma per aiutarlo e fugge via. Ora il motociclista è grave al Pronto Soccorso: ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte domenica 6 luglio, attorno alle ore 2,00, su via Montenuovo Licola Patria, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. A denunciarlo è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero: "È accaduto tutto intorno alle 2:00 della scorsa notte, su via Montenuovo Licola Patria. Un motociclista è stato travolto da un’autovettura in corsa con a bordo due cittadini stranieri, che dopo l’impatto si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce".

Incidente in via Montenuovo Licola Patria: centauro ricoverato in ospedale

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le immagini delle telecamere della zona dalle quali potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il percorso seguito dalla vettura coinvolta e per identificare i responsabili. "Il centauro – spiega Nessuno Tocchi Ippocate – soccorso in condizioni gravi, è attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine, che stanno cercando di risalire all’identità dei fuggitivi anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona". Intanto, a Pozzuoli, cresce l’allarme e la preoccupazione dei residenti, stanchi di assistere a episodi simili e preoccupati per l’incolumità di chi percorre ogni giorno quelle strade.