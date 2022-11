Vincenzo Del Gaudio, giovane professore universitario trovato morto a 41 anni: disposta l’autopsia Professore a contratto all’Università di Salerno, Vincenzo Del Gaudio è stato trovato morto in una stanza d’albergo a Roma: sulla salma del 41enne è stata disposta l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

C'è sgomento, nel mondo accademico campano, e nelle comunità di Castellammare (dove è nato) di Stabia e Gragnano (dove viveva), nel Napoletano, per la morte di Vincenzo Del Gaudio, 41 anni, giovane professore universitario sul cui decesso non è ancora stata fatta piena chiarezza. Del Gaudio è stato infatti trovato morto ieri mattina, lunedì 7 novembre, nella sua stanza d'albergo a Roma, dove si era recato per partecipare a "Romaeuropa Festival 2022", manifestazione sulle arti digitali che si sta svolgendo ancora adesso nella Capitale.

Disposta l'autopsia sul corpo del giovane professore

Nella mattinata di ieri, come dicevamo, il professore non ha lasciato la sua camera d'albergo: questo ha insospettito lo staff e, quando alcuni inservienti sono entrati in camera, purtroppo hanno trovato il corpo senza vita di Del Gaudio. Il giovane professore è stato probabilmente colto da un malore, ma per fare piena luce sulla sua morte è stata disposta l'autopsia; il 41enne lascia la moglie e due figli piccoli, di 6 e 4 anni.

Cordoglio per la morte di Vincenzo Del Gaudio

Tanti i messaggi che, quando la notizia della morte del 41enne si è diffusa, hanno inondato i social network. Tra questi c'è anche quello della moglie, che con grande lucidità ha scritto su Facebook: "Vincenzo Del Gaudio ha finito i suoi giorni terreni ma la sua stella risplenderà sempre in tutti coloro che hanno potuto conoscerlo".