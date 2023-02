Vestiti da poliziotti, armati e con il lampeggiante sull’auto: fingono posto di blocco e rapinano due automobilisti Due distinti episodi questa notte nella provincia di Napoli: due uomini, a bordo di un’auto con lampeggiante e vestiti con una pettorina della polizia, hanno derubato due automobilisti.

A cura di Valerio Papadia

Due rapine andate in scena nella notte nel Napoletano con lo stesso modus operandi: due sconosciuti, a bordo di un'automobile dotata di lampeggiante sul tettuccio e vestiti con le pettorine della Polizia di Stato, hanno finto un posto di blocco e hanno rapinato due automobilisti.

La prima rapina è andata in scena sull'Asse Mediano, in direzione Napoli: all'altezza dell'uscita Aversa-Melito, un giovane di 21 anni alla guida della sua automobile sarebbe stato affiancato da una vettura scura, con il lampeggiante sul tettuccio. A bordo, due uomini, vestiti con una pettorina con la scritta "Polizia", che con una paletta hanno fatto segno al giovane di accostare; i due, utilizzando una pistola, hanno preteso denaro dall'automobilista, riuscendo ad estorcergli 200 euro.

Poco dopo, intorno alle 2.30 di questa notte, una scena simile si è verificata ad Afragola: due sconosciuti, a bordo di un'auto scura con lampeggiante, armati e con la pettorina della "Polizia", hanno fermato un automobilista in via Sportiglione e lo hanno rapinato. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze dei due automobilisti rapinati e hanno effettuato tutti i rilievi del caso per identificare i due finti poliziotti.