Ventiduenne ferito nella notte a Napoli: “Mi hanno provocato e poi accoltellato”

Un 22enne napoletano è stato ferito con una coltellata in piazza Carlo III, a Napoli; sarebbero stati tre giovanissimi, a lui sconosciuti, che lo avrebbero aggredito senza apparente motivo.

Immagine di repertorio

Un 22enne napoletano è stato medicato nella notte al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli, per una ferita da coltello alla mano: sarebbe stato aggredito da tre ragazzi in piazza Carlo III, lo avrebbero prima provocato e poi, alla sua reazione, accoltellato. In ospedale è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini; la versione del giovane, che è risultato avere dei piccoli precedenti penali, è al vaglio degli investigatori.

L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 23 di ieri, 24 settembre. Il 22enne, della zona, ha raccontato di essere stato preso di mira da tre sconosciuti, che, senza apparente motivo, avrebbero cominciato a insultarlo e poi gli avrebbero lanciato addosso una tanica presa da terra. Alle sue rimostranze sarebbe partita l'aggressione: diversi fendenti, uno dei quali lo ha raggiunto al dorso della mano sinistra; accompagnato in ospedale, il ragazzo è stato medicato e sono state escluse per lui conseguenze gravi; è stato dimesso con prognosi di 12 giorni salvo complicazioni.

In ospedale, a seguito della segnalazione dei sanitari, prassi in circostanze di questo tipo, sono intervenuti gli agenti di Montecalvario che hanno raccolto la testimonianza del 22enne e avviato le indagini; non si esclude che vengano acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza alla ricerca del gruppetto di cui ha parlato il ragazzo.