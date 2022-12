Vende alcool a quattro 15enni: chiuso per una settimana un supermercato a Montesanto Il provvedimento è stato preso dal questore di Napoli su proposta degli agenti della Polizia Municipale, che hanno constatato l’illecita vendita di alcolici ai minori.

A cura di Valerio Papadia

Ha venduto alcool a quattro ragazzini di 15 anni, non chiedendo loro i documenti di identità nonostante dai loro volti fosse evidente la minore età: per questo il questore di Napoli, su proposta degli agenti della Polizia Municipale, ha disposto la chiusura per 7 giorni di un supermercato in via Montesanto, nel cuore del capoluogo campano.

Il provvedimento di chiusura perso dalla Questura scaturisce da un controllo della Polizia Municipale operato lo scorso 10 settembre, quando alcuni vigili urbani, mentre pattugliavano via Santa Chiara, si imbatterono nei quattro minorenni mentre consumavano alcune bottiglie di birra: i 15enne raccontarono agli agenti di aver acquistato l'alcool, poco prima, in un supermercato sito in via Montesanto.

Giunti sul posto, i vigili urbani avevano accertato che uno dei dipendenti del supermercato aveva venduto ai quattro minorenni le bevande alcoliche senza controllare i loro documenti: l'uomo era stato denunciato per somministrazione di bevande alcooliche a minori, mentre il titolare dell'esercizio commerciale era stato denunciato per omessa vigilanza del lavoratore dipendente. Il provvedimento di chiusura è stato dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.