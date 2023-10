Vaccino anti-influenzale a Napoli, dosi in farmacia dal 2 novembre per tutte le età La vaccinazione anti-influenzale è partita all’Asl e dai medici di base gratuita per anziani e fragili. Dal 2 novembre dosi in farmacia disponibili per tutte le età. Quali sono i farmaci somministrati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il vaccino antinfluenzale si potrà fare in farmacia a Napoli dal 2 novembre 2023: sarà disponibile per tutte le età. Al momento, infatti, i vaccini di questo tipo si stanno somministrando nei distretti delle Asl e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale gratuitamente per gli anziani e per i pazienti fragili a rischio che hanno determinate patologie e nei centri vaccinali materno infantili per i bimbi da 6 mesi a 18 anni. Dal mese prossimo il vaccino sarà disponibile per tutte le età in farmacia, dove lo potranno acquistare anche gli under 65. Le dosi si potranno poi fare iniettare da un infermiere o da un farmacista abilitato.

Quali sono i vaccini anti-influenzali somministrati

I farmaci somministrati, infatti, sono diversi, a seconda delle categorie. Per gli anziani over 65 il prodotto somministrato gratuitamente è il Fluad. Per gli over 65 fragili c'è Efluelda. Mentre per gli under 65 c'è il Vaxigrip, che si può assumere a partire dai 6 mesi di età. Al momento c'è poca richiesta per le vaccinazioni anti-influenzali nella fascia d'età 18-65 anni, anche per il prolungarsi della bella stagione, con caldo e temperature miti. Per questo, si è deciso di far partire la campagna vaccinale per gli under 65 da novembre.

Le vaccinazioni per i bimbi

Tutti i Centri vaccinali dei materno infantili dei distretti fanno vaccinazioni 6 mesi – 18 anni, oltre che gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta aderenti. Il protocollo ministeriale prevede offerta attiva e gratuita nella fascia 6 mesi – 6 anni. Dai 7 ai 18 offerta attiva e gratuita ai soggetti con le patologie elencate nella circolare ministeriale.

Le somministrazioni agli adulti e agli anziani

A partire dai 18 anni le vaccinazioni si eseguono nei centri vaccinazioni adulti e nei centri vaccinali dei distretti sanitari, oltre che naturalmente negli ambulatori dei medici di medicina generale aderenti. L'offerta è attiva e gratuita dai 60 anni in poi. Al di sotto, l'offerta è gratuita nei soggetti con le patologie previste dalla circolare ministeriale.

Partite le iniezioni di vaccino anti-Covid19

Sono già partite presso i Distretti Asl e i medici di medicina generale anche le somministrazioni per il vaccino anti-Covid19. Anche in questo caso, le vaccinazioni per tutto il mese di ottobre saranno riservate solo ad anziani e fragili. Il vaccino somministrato è il vaccino bivalente Comirnaty Original della Pfizer, l'ultimo uscito. Una volta ultimati gli anziani e i fragili, si passerà quindi a vaccinare anche tutti gli altri under 65.

Le categorie per le quali è consigliata la vaccinazione anti-influenzale

La vaccinazione non è obbligatoria, ha fatto sapere negli scorsi giorni l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, ma "fortemente raccomandata"soprattutto per chi corre un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza. Nella stessa seduta, si può avere anche il vaccino anti Covid (vista anche la risalita dei contagi dovuta in particolare all'arrivo delle nuove varianti), quello anti-HPV (Papilloma virus), anti herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) e anti-pneumococco. Tutti i vaccini vengono forniti gratuitamente dall'Asl.

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in particolare, consiglia la vaccinazione per: