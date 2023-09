Vaccino antinfluenzale e Covid a Napoli, ecco dove farlo e a chi è consigliato Vaccini antinfluenzali e Covid a Napoli, ecco chi può farli e dove (gratuitamente). L’elenco completo per quartieri e distretti sanitari.

Parte la campagna antinfluenzale e Covid a Napoli: vaccinazione che non è obbligatoria, fa sapere l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, ma "fortemente raccomandata" soprattutto per chi corre un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l'influenza. Nella stessa seduta, si può avere anche il vaccino anti Covid (vista anche la risalita dei contagi dovuta in particolare all'arrivo delle nuove varianti), quello anti-HPV (Papilloma virus), anti herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio) e anti-pneumococco. Tutti i vaccini vengono forniti gratuitamente dall'Asl.

A chi è consigliata la vaccinazione per influenza e Covid

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in particolare, consiglia di vaccinarsi a donne in gravidanza o in periodo post partum, soggetti affetti da patologie pregresse, persone sopra i 65 anni, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico e a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale, lungodegenti, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali, forze dell'ordine, ma anche personale a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

L'elenco dei centri vaccinali nei quartieri di Napoli

Questo l'elenco completo dei centri vaccinali, suddivisi per quartiere e per tipologie di accesso:

Distretto Sanitario di base 24 – Chiaia / San Ferdinando / Posillipo:

U.O. Fasce deboli e Cure Domiciliari – Via M. Schipa, 9 c/o P.A.T.L. Crispi – Fasce Deboli Adulti – Lunedì e Mercoledì 13:00 – 15:00 / Martedì e Giovedì 09:00 – 12:00 – Ingresso Libero

C.A.D. 1 – Via M. Schipa, 9 c/o P.A.T.L. Crispi; – Adulti Diabetici – Mercoledi 13:00 – 15:00 – Ingresso Libero con attestazione di patologia diabetica

U.O. Materno-infantile – C.so V.Emanuele, 690 – Minori (6 mesi – 6 anni) – Martedì e Mercoledi 9:00 -12:00 / Giovedì 15:30 -18:00 – Prenotazione Telefonica (081 2547600)

Distretto Sanitario di base 25 – Bagnoli / Fuorigrotta:

UOAA – Via Winspeare, 67 – II piano – Adulti dal Lunedì al Venerdì 10:30 – 12:30 – Prenotazione Telefonica (081 2548181) / in presenza / Libero

U.O. Materno-infantile – Via Winspeare, 67 – Minori (6 mesi – 6 anni) e Gravide – Lunedì – Martedì 11:00-13:00 Giovedì 08:30-13:00 Venerdì 11:00-13:00 – Prenotazione Telefonica (081 2548208) – in presenza – Libero

Distretto Sanitario di base 26 – Pianura / Soccavo:

U.O. Materno-infantile – Via Canonico Scherillo, 12 – Minori (6 mesi – 6 anni) dal Lunedì al Venerdì 11:30-13:00 Prenotazione Telefonica (081 2548341) / in presenza / Libero

U.O. Fasce Deboli, via Domenico Scherillo 12 – Adulti over 65 e fragili giovedì 09:30-12:30 Prenotazione Telefonica (081 2548428 – 081 2548362 – 081 2548460) / in presenza / Libero

Distretto Sanitario di base 27 – Arenella / Vomero:

Poliambulatorio – S. Gennaro ad Antignano, 42 – Adulti dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Via Recco, 21 – Minori (6 mesi – 6 anni) dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00 – Libero

Distretto Sanitario di base 28 – Chiaiano / Piscinola / Marianella:

Polifunzionale di Scampia Viale della Resistenza, 25 I piano – 6 mesi fino a 18 anni dal Lunedì al Venerdì 08:30 – 13:00 Accesso diretto

U.O. Materno Infantile Scampia Viale della Resistenza, 25 V piano – > 6 anni fino a 18 anni – esibire certificazione del pediatra che attesti l'indicazione alla vaccinazione secondo la circolare ministeriale – dal Lunedì al Venerdì 08:30 – 13:00 Prenotazione di persona o Telefonica (dalle ore 12:00 alle ore 13:00) 081 2546534

U.O. Materno Infantile Piscinola Via del Plebiscito, 38 – 6 mesi fino a 18 anni dal lunedì al venerdì 08:30 – 13:00 Accesso diretto; > 6 anni fino a 18 anni esibire certificazione del pediatra che attesti l'indicazione alla vaccinazione secondo la circolare ministeriale dal Lunedì al Venerdì 08:30 – 13:00 Accesso solo su prenotazione telefonica (081 5851899)

Distretto Sanitario di base 29 – Stella / San Carlo all'Arena:

Ambulatorio PSP San Gennaro – Via San Gennaro dei Poveri, 25 – Adulti – Lunedì e Venerdì 11:00 – 13:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Via Pietravalle, 24 – Minori (6 mesi – 6 anni) dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00; Adulti – Giovedì 15:00 – 18:30 Prenotazione di persona o Telefonica (dalle ore 13:00 alle ore 15:00); Prenotazione di persona o Telefonica (dalle ore 13:00 alle ore 15:00) 081 2549974 – 081 2549975

U.O. Materno-infantile – Via San Gennaro dei Poveri, 25 – Minori (6 mesi – 6 anni) – dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00; Martedì 14:30-16:30;

Distretto Sanitario di base 30 – Secondigliano / Miano / San Pietro a Patierno:

Presidio di Miano, Vico Valente 31, I piano – Adulti – Martedì 14:30-17:30 – Libero

Presidio di Miano, Vico Valente 31, II piano – Minori (6 mesi – 6 anni) – Martedì e Giovedì 09:00-13:00 – Libero

Presidio di Secondigliano – Adulti – Lunedì 09:00-11:00 – Libero

Piazzetta il Casale di Secondigliano, 22 piano terra – Adulti – Venerdì 09:00-11:00 – Libero

Presidio di San Pietro a Patierno – Adulti – Lunedì e Venerdì 09:00-11:00 – Libero

Distretto Sanitario di base 31 – Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe / Porto / Mercato / Pendino:

Ambulatorio – Via A. Vespucci, 9 – piano II – Adulti – dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Via Egiziaca a Forcella, 18 P.T. SS. Annunziata – Minori (6 mesi – 6 anni) – dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00 Libero – Mercoledì 15:00-17:00 Prenotazione telefonica (081 2542530)

Distretto Sanitario di base 32 – Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio:

Poliambulatorio via Fratelli Grimm, 178 – Adulti – Mercoledì e giovedì 09:00-12:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Barra – Via Marghieri, 88 – Minori (6 mesi – 6 anni) – dal Lunedì al Venerdì 11:30-13:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Ponticelli – Via Ammendola, 1 – Minori (6 mesi – 6 anni) – dal Lunedì al Venerdì 11:30-13:00 – Libero

Distretto Sanitario di base 33 – San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale:

DSB Piazza Nazionale, 94 – Adulti – Lunedì – Giovedì 12:00-13:00 – Libero

U.O. Materno-infantile – Vico Dattero alla Maddalena, 2 – Minori (6 mesi – 6 anni) dal Lunedì al Venerdì 08:30-13:00 – Prenotazione telefonica (081 2549317)

Distretto Sanitario di base 73 – Anacapri / Capri:

Via le botteghe, 30 – Capri – Minori (6 mesi – 6 anni) Martedì 10:00-14:00 + Adulti su richiesta giorni feriali – Libero

UOPC 24-31:

P.zza Municipio, 84 – III piano – Adulti – dal Lunedì al Venerdì 09:00-13:00 – Libero

UOPC 28-30:

Viale della Resistenza, 25 – VI piano – Adulti – Martedì/Mercoledì/Giovedì 09.00-12:00 – Prenotazione di persona, telefonica (081 2546566) solo il mercoledì e giovedì dalle ore 11:00 alle 12:00 o email usd.prevcoll28-30@aslnapoli1centro.it

UOPC 32-33: