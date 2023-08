Quali sono i sintomi di Covid della nuova variante Eris arrivata anche in Italia Battezzata con il nome della dea greca della discordia, la nuova variante EG.5.1 circola anche in Italia e fa parte della grande famiglia Omicron, con cui condivide i principali sintomi di infezione.

Recentemente aggiunta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) all’elenco delle varianti sotto osservazione, la nuova variante del coronavirus Sars-Cov-2 – conosciuta come EG.5.1 e soprannominata Eris – si sta rapidamente diffondendo in molti Paesi, inclusa l’Italia. Discendente di XBB.1.9.2 ma caratterizzata da due mutazioni addizionali a livello della proteina Spike (F456L e Q52H), la nuova forma mutata del virus rappresenta l’8,8% delle sequenze depositate nella piattaforma italiana per la sorveglianza genomica delle varianti (I-Co-Gen) nell’ultima settimana di campionamento consolidata, 10-16 luglio (dati al 31 luglio), in co-circolazione con XBB.1.9, XBB.1.5 e XBB.1.16, più conosciute come Hyperion, Kraken e Arturo (Arcturus), tutte appartenenti alla grande famiglia Omicron.

Nei Paesi in cui la circolazione di Eris è più sostenuta – come nel Regno Unito, dove la nuova variante è attualmente la seconda più diffusa dopo Arcturus – si sta assistendo a aumento dei ricoveri ospedalieri, in particolare tra gli anziani, sebbene i livelli complessivi rimangano complessivamente bassi. Una situazione che ha richiamato l’attenzione sui sintomi di Covid più comuni, come mal di gola, tosse e naso che cola, e soprattutto sui rischi rappresentati dalla variante Eris, per la quale le prime analisi fortunatamente escludono una maggiore contagiosità e virulenza, pur suggerendo una più alta capacità di evasione immunitaria rispetto al ceppo da cui ha avuto origine (XBB.1.9.2).

Per comprendere l’intero impatto delle mutazioni di Eris sono necessarie ulteriori ricerche, ma quanto emerso finora non ha evidenziato alcun cambiamento importante nella natura dei sintomi di Covid rispetto alle ondate precedenti.

Covid, i sintomi della variante Eris

Secondo gli ultimi dati dello Zoe Health Study, il progetto attraverso cui si possono segnalare i segni clinici di Covid sperimentati dopo il contagio, i sintomi più comuni della variante Eris sono simili a quelli riportati per le ultime varianti di Omicron, anche se la frequenza di alcuni sembra variare.

I sintomi più comuni sono:

Mal di gola

Naso che cola

Naso chiuso

Starnuti

Tosse secca

Mal di testa

Tosse grassa

Voce rauca

Dolori muscolari e articolari

Alterazioni del senso dell’olfatto

Tra questi dieci sintomi non è presente la febbre che, da quando le diverse sotto-varianti di Omicron hanno cominciato a circolare, è un segno di infezione molto meno frequente, così come la mancanza di respiro e la perdita dell’olfatto (anosmia).

L’anosmia, in particolare, è da tempo fuori dalla top ten dei sintomi più comuni (attualmente in 14° posizione), nonostante sia stato un indicatore chiave di Covid e Long Covid nelle prime fasi della pandemia. Dolore e bruciore alla gola, starnuti più frequenti e mal di testa sono invece diventati segni più frequenti di infezione, spesso sottovalutati da chi ha contratto il Covid.