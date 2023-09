Vaccino Covid aggiornato, nuova circolare del Ministero della Salute: chi può farlo e quando Il ministero della Salute ha reso nota la circolare “Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti Covid-19” con le disposizioni sulla vaccinazione Covid e anti influenzale: ecco a chi è raccomandato e quando si deve fare.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tutto pronto per la nuova campagna di vaccinazione anti-Covid con il vaccino di Pfizer aggiornato contro la variante XBB.1.5.

Oggi il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare, "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2023/2024 anti Covid-19", firmata dal direttore Prevenzione del ministero della salute Francesco, Vaia, con tutte le indicazioni da seguire.

A chi è raccomandata la vaccinazione anti Covid

La vaccinazione, si legge nelle nuove disposizioni, è raccomandata a cinque categorie partendo dai soggetti fragili e consigliata ai familiari e caregiver di persone fragili, ma sulla base della disponibilità delle dosi potrà essere richiesta da tutti i cittadini.

È raccomandata, nello specifico, alle persone di età pari o superiore a 60 anni; agli ospiti delle strutture per lungodegenti; alle donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento; agli operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza, oltre che studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione; alle persone dai 6 mesi ai 59 anni di età con elevata fragilità in quanto affette da patologie.

"In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie – si precisa nella circolare – sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari".

Vaccino Covid possibile assieme ad anti influenzale

Sempre nell'ultima circolare ministeriale è specificato che è possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini, con particolare riferimento al vaccino anti influenzale.

Una dose di richiamo del vaccino aggiornato viene offerta "attivamente alle categorie individuate" ed "a richiesta e previa disponibilità di dosi, la vaccinazione può essere resa disponibile anche a coloro che non rientrano nelle categorie" indicate.

Quando fare la vaccinazione anti Covid

Il richiamo, di norma, si legge, "ha una valenza di 12 mesi; la dose di richiamo con Comirnaty Omicron XBB 1.5, al fine di massimizzare la protezione per la stagione autunno/inverno 2023-2024, è raccomandata a distanza di 6 mesi dall'ultima dose di vaccino anti-Covid-19 ricevuta o dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione)".

Inoltre, si prevede una singola dose di Comirnaty Omicron XBB 1.5 anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario). Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti‑Covid‑19 o senza storia di infezione pregressa da SARS‑CoV‑2, si prevedono invece 3 dosi.

Il testo della circolare del Ministero della Salute

Ecco, di seguito, il testo integrale della circolare ministeriale con le indicazioni della nuova campagna di vaccinazione anti Covid.