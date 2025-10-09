Vaccinazione per influenza stagionale 2025 e Covid in farmacia a Napoli e provincia: l’elenco completo
Al via la campagna di vaccinazione in farmacia nella provincia di Napoli per l'influenza stagionale e il Covid. Le somministrazioni dei vaccini sono disponibili da questa settimana nelle farmacie aderenti all'iniziativa, come comunicato da Federfarma Napoli. Le dosi sono state consegnate nelle tre Asl della provincia e da questi giorni sarà possibile ricevere la vaccinazione. "Vaccinarsi contro l'influenza – spiega Federfarma Napoli – protegge chi lo fa e anche i suoi cari. Ci si può vaccinare comodamente nella farmacia di fiducia. L'importante è che si deve essere residenti nell'Asl in cui viene somministrato. Per gli over 60 è gratis".
A partire dal periodo del Covid, infatti, anche le farmacie sono abilitate a iniettare i vaccini. I farmacisti sono formati e fanno continui i corsi di aggiornamento. Sul sito di Federfarma Napoli è possibile consultare la mappa interattiva per trovare la farmacia più vicina aderente alla campagna vaccinale. Negli ambulatori e nei distretti delle Asl, invece, le vaccinazioni sono iniziate il 1 ottobre. L'invito dei medici di base è a fare la vaccinazione, anche perché le varianti del Covid ed il virus dell'influenza quest'anno potrebbero essere particolarmente aggressivi.
Quanto costa la vaccinazione per l'influenza e il Covid
Ma quanto costa fare la vaccinazione in farmacia a Napoli? La vaccinazione è gratis per gli over 60 anni: sono gratuiti sia il vaccino che la prestazione dell'inoculazione. Per chi ha meno di 60 anni, è possibile farlo a pagamento, ma è obbligatoria la ricetta medica. È possibile, quindi, comprare il vaccino e farselo inoculare a pagamento dal farmacista. I costi variano da 20 a 40 euro. In entrambi i casi è consigliabile la prenotazione, perché ogni farmacia potrebbe avere delle fasce orarie dedicate per questo tipo di prestazione.
L'elenco delle farmacie a Napoli e provincia che fanno la vaccinazione
Di seguito l'elenco delle farmacie aderenti a Napoli città:
- Farmacia Alessio D'Urzo viavia Caserta Al Bravo 124;Farmacia Ippodromo S.R.L. via Astroni Agnano 208;
- Farmacia De Magistris S.A.S. Del Dott. Francesco De Magistris & C.via Montagna Spaccata 310;
- Farmacia Walter lo Conte via Salvator Dali' , 45;
- Farmacie Internazionali S.R.L. via San Donato, 18/24 Pianura;
- Farmacia Gianfranco Rinaldo via Guantai Ad Orsolona;
- Farmacia Maria Luisa Stabile via Campi Flegrei, 11;
- Farmacia Conte S.A.S. Del Dott. Conte Nicola via Acate, 28;
- Farmacia Procaccini 2.0 S.A.S. Della Dottoressa Cinquegrana Antonietta via Diocleziano, 208;
- Farmacia Dott.Vona Dott. Michele Petrucci S.A.S. viale Cavalleggeri D'aosta 116;
- Farmahealth S.N.C. Di Grilli Alessandro E Grilli Gianpaolo via Livio Andronico, 45 -47-49;
- Farmacia Alfani Maurizio Alfani Dott. Arturo S.R.L. via Cintia A Soccavo Is., 44;
- Farmacia Ornella Stabile via Mario Gigante, 62;
- Farmacia dei Dott .Castellano Bruno E Stabile Nicola farmacia Leopardi S.N.C. via Leopardi 192;
- Farmacia della Dott.Ssa Eleonora Calabrese Epo. farmacia Calabrese S.N.C. via Epomeo 243-245;
- Farmacia del Dott. Angelo Padovani farmacie Ariston S.A.S. via Dell'Epomeo, 154;
- Farmacia Elettra Conte via Giacomo Leopardi, 144;
- Farmacia Stabile Nicola Stabile Metropolitana S.A.S.via G. Cesare 70;
- Farmacia Paolo Cotroneo via Lepanto 2 Piazza Marcantonio Colonna 21;
- Farmacia Franzese S.N.C. Del Dott. Pasquale Franzese via Consalvo, 64;
- Farmacia Antonio & Bruno S.N.C. Ferrara via Caio Duilio 66;
- Farmacia dott.Ssa Maddalena Cozzolino E C. S.N.C. farmacia Musella via Alessandro Manzoni 153;
- Farmacia dott.Ssa Cotroneo Gabbriella S.N.C. farmacia San Luigi via Posillipo, 239/;
- Farmacia Paolo Congedo via Posillipo, 323-324;
- Farmacia lombardi Maria, Anna, Antonio E Stefano farmacia Alberto Lombardi S.N.C. piazza Piedigrotta 3;
- Farmacia dei Dr. Prospero, Rossella E Sergio Vogorito farmacie Vigorito S.N.C.Viavia Francesco Giordani, 52;
- Farmacia Paolo Sinno via Cilea, 305;
- Farmacia della Dr. Maria Cristina Carella S.A.S. farmacia Carella via L. Caldieri, 136;
- Farmacia Alfani Dr. Errico S.A.S. via Francesco Cilea, 122;
- Farmacia dei Dr. Prospero, Rossella E Sergio Vigorito S.N.C. via Francesco Giordani, 52;
- Farmacia Luigi Maria caretti via Mariano Semmola, 128;Farmacia farmacia Di Iorio S.R.L. via Belvedere, 4/6;
- Farmacia marina leone via Tasso 81;
- Farmacia Aurelia pisapia via Merliani 37;
- Farmacia farmacia De Tommasis S.R.L. piazza Francesco Muziy 24;
- Farmacia Ricciardiello Delle Dottoresse Florinda Ed Immacolata Ricciardiello S.N.C. via Giuseppe Orsi 99;
- Farmacia zaccariello Group Farmacie S.A.S. Di Raffaele Zaccariello via Torrione San Martino 47;
- Farmacia raffaele cavagnoli via Raffaele Morghen, 165;
- Farmacia farmacia Ettore Florio Dei Dott. Ettore E Patrizia Florio S.N.C. piazza Leonardo, 25;
- Farmacia giuseppe maurelli via Cavallerizza A Chiaia, 41;
- Farmacie Internazionali S.R.L. via Calabritto, 6;
- Farmacia de Falco Simona & C. Sas farmacie Del Mare corso Vittorio Emanuele, 475;
- Farmacia Di Lullo Di Giuseppe Lorito & C. S.A.S.corso Vittorio Emanuele, 437;
- Farmacia Toscanella Sas Di Giugliano Nunziata E De Vita Mariano E C. via Nuova Toscanella 32;
- Farmacia Hermanos 2 S.R.L.Via emilio Scaglione, 64-66;
- Farmacia Francesco mattera via Eduardo Nicolardi, 156;
- Farmacia filippo cifariello via Giacinto Gigante, 184;
- Farmacia antonello mirone via Guglielmo Appulo, 13;
- Farmacia tommaso maggiore via Salvator Rosa, 80;
- Farmacia michele la Rana corso Amedeo Di Savoia 210;
- Farmacia della Dott.Ssa Valentina Cacace farmacia Internazionale Sas via Santa Teresa Degli Scalzi 106;
- Farmacia antonio iuliano via Toledo, 404;
- Farmacia pietro daniele via Speranzella, 47;
- Farmacia luigi d'atri piazza Municipio, 15;
- Farmacia di Donna Francesco & C. farmacia Cavour S.A.S. piazza Cavour, 120 B;
- Farmacia farmacia Carraturo Emilia S.A.S. Della Dottoressa Emilia Carraturo via Benedetto Croce , 60;
- Farmacia dei Dott.Ri Letizia Limone E Pasquale Russo Farmacia Del Sole S.R.L. piazza Cavour, 150;
- Farmacia Andreotti Di Amendola Carmela S.N.C. via Duomo 32;
- Farmacia di Napolitano Antonio S.A.S. farmacia Del Borgo S.A.S.Via sant'antonio Abate, 102;
- Farmacia maurizia carrano via Carbonara, 70;
- Farmacia aldo fusco piazza Mura Greche, 14;
- Farmacia della Dott.Ssa Stabile Stefania &C. farmacia Stabile S.A.S. via Pietro Colletta 32;
- Farmacia donato grispello corso Umberto N 290 C;
- Farmacia F.G.A. Del Dott. Arciero Achille S.A.S. via Nicola Nicolini, 36;
- Farmacia maria Grazia E Giuliana S.N.C. colangelo via Macedonio Mellone, 90;
- Farmacia San Carlo Migliucci S.A.S. Della Dott.Ssa Silvia D'angelo corso Giuseppe Garibaldi, 218;
- Farmacia Sorgente Del Dott. Salvatore Sorgente & C. S.N.C.Viacorso Giuseppe Garibaldi 262;
- Farmacia Orlando S.N.C. Dei Dottori Papa Raffaele , Michele Ed Emanuele corso Giuseppe Garibaldi 317;
- Farmacia Principe Umberto Del Dottor Paolo Cirillo S.N.C. via Firenze, 84;
- Farmacia Centrale Della Dott.Ssa Ciamillo Simonetta S.A.S. p.zza De Franchis 36;
- Farmacia marta de Biasi piazza Giuseppe Garibaldi, 103/105;
- Farmacia roberto leone via atrio Stazione Centrale;Farmacie Carraturo S.A.S. Del Dott. Carraturo Davide piazza Nazionale, 75;
- Farmacia Di Lullo Di Giuseppe Lorito & C. Sas via Genova 27;
- Farmacia Napoli S.R.L. corso Arnaldo Lucci , 67;
- Farmacia Carraturo Paola S.A.S. via Della Costituzione, 12;
- Farmacia giovanni gaudio via Nuova Poggioreale 162/A-B;
- Farmacia annalisa corcione via Emanuele Gianturco 139-141-143;
- Farmacia Murolo S.R.L. piazzale Salvatore Lo Bianco, 16;
- Farmacia Garzia S.A.S. Di Garzia Lucia corso San Giovanni A Teduccio, 105 107;
- Farmacie D'ambrosio S.N.C. Dei Dottori Saverio E Francesco D'ambrosio & C. via Lieti – 53;
- Farmacia Ruggiero S.R.L. corso Chiaiano 28;
- Farmacie Leone S.R.L. via Santa Maria A Cubito, 441a/B;
- Farmacia Toscanella Sas Di Giugliano Nunziata E De Vita Mariano E C. via Nuova Toscanella 32;
- Riccardo Maria iorio via Labriola, 5,6,7;Farmacia veronica salvati corso Marianella 25-E;
- Farmacia Hermanos 2 S.R.L.Via emilio Scaglione, 64-66;
- Farmacia francesco mattera via Eduardo Nicolardi, 156;
- Farmacia giuseppina de Angelis via Miano 102-104;
- Farmacia tommasella mattera via Salvatore Gambardella, 120;
- Farmacia nicoletta d'angelo via Vittorio Emanuele, 25;
- Farmacia Francesca taliento viale Dei Pianeti, 40;
- Farmacie D'aversa S.R.L. via Giovanni Diacono, 77/79;
- Farmacia F.G.A. Dott. Arciero Achille S.A.S. via Nuovo Tempio S.Pietro A Patierno, 191;
- Farmacia Dott. Giacomo Cozzolino Del Dott. Giacomo Cozzolino E C. S.A.S.Via aeroroporto Internazionale Di Napoli Capodichino;
- Farmacia San Pio S.R.L. Dei Dottori Cerciello E Caliendo via Padula, 139;
- Farmacia raffaele Ciardiello farmacia Al Duomo S.A.S. via Provinciale Madonnelle 111;
- Farmacia diana assini viale F.Lli Grimm 3/5/7 Napoli;
- Farmacia gennaro dello Iacovo via Provinciale Botteghelle, 596;
- Farmacia del Dott. Guido Maria Carito Scamarcio & C. farmacia Santa Croce S.A.S. via Argine 518 Angolo Via Napoli 161;
- Farmacia carlo boscia corso Ponticelli, 23/L;
- Farmacia dei Dott.Ri Viviani Rodolfo E Pier Paolo farmacia Zeta S.N.C corso Bruno Buozzi, 302 – Barra;
- Farmacia farmacie Ciamillo Della Dr.Ssa Ciamillo Simonetta S.A.S. corso Sirena, 286;
- Farmacia farmacia Garzia S.A.S. Di Garzia Lucia corso San Giovanni A Teduccio, 105 107;
- Farmacia della Dott.Ssa Eleonora Calabrese Met. farmacia Calabrese S.N.C. viale Delle Metamorfosi, 112;
- Farmacia morra Lucio farmacie Morra S.R.L. corso San Giovanni, 907;
L'elenco delle farmacie aderenti nella provincia di Napoli, in ordine alfabetico per Comune:
- Acerra – Farmahealth S.N.C. Di Grilli Alessandro E Grilli Gianpaolo – Piazza San Pietro, 12
- Acerra – Farmacia La Montagna Vincenzo Delle Dott.Sse Paola E Michela La Montagna S.N.C. – Giovanni Paolo Bel Sito Ii 105/A
- Agerola – Farmacia Mascolo S.N.C. – Matteo Renato Florio, 47
- Arzano – Cantone – Via Luigi Rocco, 131
- Bacoli – Farmacia Colesanti S.R.L. – Viale Vanvitelli, 99
- Bacoli – Farmacie S. Anna Del Dottor Claudio Nuzzo S.A.S. – Via Lungo Lago, 2
- Bacoli – Farmacia Dell'arco – Via Fusaro, 44
- Barano D'ischia – Carlone – Via Vincenzo Di Meglio, 8
- Boscoreale – Sorrentino – Via Passanti Flocco, 100-102
- Boscoreale – Farmacie Dei Golfi S.R.L. – Via Marra 200/A
- Boscotrecase – Farmacia Amato – Via Nazionale, 112
- Brusciano – Farmacia San Martino – Via Camillo Cuoco, 37
- Caivano – Farmacia S. Caterina S.R.L. Unipersonale – Via A. De Gasperi
- Caivano – Farmacia Giovanni De Pasquale Di Giovanni De Pasquale &C S.N.C. – Via Frattalunga, 17
- Calvizzano – Farmacia Del Popolo – Via Roma, 5
- Camposano – Farmacia Camposano – Via Marconi, 10
- Capri – Antica Farmacia Quisisana S.R.L. – Via Le Botteghe, 12
- Carbonara Di Nola – Nocepharm S.A.S. Di Nocerino Dott. Giuseppe E Figli – Corso Vittorio Emanuele, 35
- Cardito – Farmacia De Pasquale – Via Daniele, 18
- Casalnuovo Di Napoli – Farmacia Gargiulo S.N.C. – Corso Umberto I, 123
- Casamarciano – Farmacia Comunale – Via Nazionale Delle Puglie, 2
- Casandrino – Farmacia San Giuseppe – Via Pio Xii, 11
- Casoria – Farmacia Moderna Dott.Ssa Russo – Via G. Marconi, 9
- Castellammare Di Stabia – Farmacia Del Corso – Corso Garibaldi, 66
- Cercola – Farmacia San Nicola – Via Tenente Barone, 15
- Ercolano – Farmacia Vesuvio – Via Panoramica, 30
- Frattamaggiore – Farmacia Nuova – Via Roma, 44
- Frattaminore – Farmacia Santa Lucia – Via Vittorio Emanuele, 27
- Giugliano In Campania – Farmacia Verde – Via Madonnella, 23
- Giugliano In Campania – Farmacia San Giuseppe – Corso Campano, 500
- Gragnano – Farmacia Centrale – Via Roma, 47
- Grumo Nevano – Farmacia Centrale – Via Roma, 17
- Ischia – Farmacia Sant’antonio – Via Alfredo De Luca, 12
- Lacco Ameno – Farmacia Lacco – Corso Angelo Rizzoli, 9
- Lettere – Farmacia Lettere – Via San Lorenzo, 2
- Marano Di Napoli – Farmacia Santa Rita – Corso Europa, 102
- Mariglianella – Farmacia San Giuseppe – Via Guglielmo Marconi, 21
- Marigliano – Farmacia Comunale – Via San Sebastiano, 45
- Massa Lubrense – Farmacia Del Capo – Via Crispi, 6
- Melito Di Napoli – Farmacia Melito Centro – Via Roma, 50
- Meta – Farmacia Meta – Corso Italia, 89
- Monte Di Procida – Farmacia Monte – Via Panoramica, 45
- Mugnano Di Napoli – Farmacia Mugnano – Via Quasimodo, 10
- Nola – Farmacia Santa Chiara – Corso Tommaso Vitale, 89
- Ottaviano – Farmacia Del Popolo – Via Roma, 17
- Pianura – Farmacia Pianura – Via San Donato, 22
- Pimonte – Farmacia Pimonte – Via San Michele, 4
- Poggiomarino – Farmacia Moderna – Via Roma, 88
- Pollena Trocchia – Farmacia Comunale – Via Vasca, 12
- Pomigliano D’arco – Farmacia San Nicola – Corso Vittorio Emanuele, 56
- Pompei – Farmacia San Giuseppe – Via Sacra, 18
- Portici – Farmacia Municipale – Via Diaz, 32
- Portici – Farmacia San Ciro – Corso Garibaldi, 77
- Pozzuoli – Farmacia Pozzuoli – Via Campana, 75
- Pozzuoli – Farmacia Stazione – Via Napoli, 103
- Procida – Farmacia Procida – Via Vittorio Emanuele, 9
- Qualiano – Farmacia Qualiano – Via Santa Maria A Cubito, 15
- Quarto – Farmacia Quarto – Via Crocefisso, 23
- Ravascanina – Farmacia Ravascanina – Via Principale, 11
- San Giorgio A Cremano – Farmacia Vesuviana – Via Manzoni, 40
- San Giorgio A Cremano – Farmacia San Giorgio – Via De Gasperi, 59
- San Giuseppe Vesuviano – Farmacia Moderna – Corso Umberto I, 55
- San Paolo Bel Sito – Farmacia San Paolo – Via Roma, 27
- San Sebastiano Al Vesuvio – Farmacia Del Vesuvio – Via Roma, 3
- Sant’antimo – Farmacia Sant’antimo – Via Roma, 67
- Sant’anastasia – Farmacia Comunale – Via Principe Di Napoli, 24
- Sant’agnello – Farmacia Sant’agnello – Corso Italia, 89
- Saviano – Farmacia Saviano – Via Vesuvio, 7
- Somma Vesuviana – Farmacia Somma – Via Aldo Moro, 19
- Striano – Farmacia Striano – Via Risorgimento, 16
- Terzigno – Farmacia Terzigno – Corso Leopardi, 22
- Torre Annunziata – Farmacia Torre – Corso Umberto I, 210
- Torre Del Greco – Farmacia Del Mare – Via Litoranea, 12
- Torre Del Greco – Farmacia Santa Maria La Bruna – Via Nazionale, 480
- Trecase – Farmacia Trecase – Via Manzoni, 5
- Tufino – Farmacia Tufino – Via Nazionale Delle Puglie, 11
- Vico Equense – Farmacia De Luca – Corso Filangieri, 78
- Villaricca – Farmacia Sant’andrea – Via Leonardo Da Vinci, 14
- Visciano – Farmacia Viscia – Via Piazza Larga, 3
- Volla – Farmacia Volla – Via Rosselli, 19