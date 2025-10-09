Vaccinazione per influenza stagionale 2025 e Covid in farmacia a Napoli e provincia: l’elenco completo

Immagine di repertorio

Al via la campagna di vaccinazione in farmacia nella provincia di Napoli per l'influenza stagionale e il Covid. Le somministrazioni dei vaccini sono disponibili da questa settimana nelle farmacie aderenti all'iniziativa, come comunicato da Federfarma Napoli. Le dosi sono state consegnate nelle tre Asl della provincia e da questi giorni sarà possibile ricevere la vaccinazione. "Vaccinarsi contro l'influenza – spiega Federfarma Napoli – protegge chi lo fa e anche i suoi cari. Ci si può vaccinare comodamente nella farmacia di fiducia. L'importante è che si deve essere residenti nell'Asl in cui viene somministrato. Per gli over 60 è gratis".

A partire dal periodo del Covid, infatti, anche le farmacie sono abilitate a iniettare i vaccini. I farmacisti sono formati e fanno continui i corsi di aggiornamento. Sul sito di Federfarma Napoli è possibile consultare la mappa interattiva per trovare la farmacia più vicina aderente alla campagna vaccinale. Negli ambulatori e nei distretti delle Asl, invece, le vaccinazioni sono iniziate il 1 ottobre. L'invito dei medici di base è a fare la vaccinazione, anche perché le varianti del Covid ed il virus dell'influenza quest'anno potrebbero essere particolarmente aggressivi.

Quanto costa la vaccinazione per l'influenza e il Covid

Ma quanto costa fare la vaccinazione in farmacia a Napoli? La vaccinazione è gratis per gli over 60 anni: sono gratuiti sia il vaccino che la prestazione dell'inoculazione. Per chi ha meno di 60 anni, è possibile farlo a pagamento, ma è obbligatoria la ricetta medica. È possibile, quindi, comprare il vaccino e farselo inoculare a pagamento dal farmacista. I costi variano da 20 a 40 euro. In entrambi i casi è consigliabile la prenotazione, perché ogni farmacia potrebbe avere delle fasce orarie dedicate per questo tipo di prestazione.

L'elenco delle farmacie a Napoli e provincia che fanno la vaccinazione

Di seguito l'elenco delle farmacie aderenti a Napoli città:

Farmacia Alessio D'Urzo viavia Caserta Al Bravo 124;Farmacia Ippodromo S.R.L. via Astroni Agnano 208;

Farmacia De Magistris S.A.S. Del Dott. Francesco De Magistris & C.via Montagna Spaccata 310;

Farmacia Walter lo Conte via Salvator Dali' , 45;

Farmacie Internazionali S.R.L. via San Donato, 18/24 Pianura;

Farmacia Gianfranco Rinaldo via Guantai Ad Orsolona;

Farmacia Maria Luisa Stabile via Campi Flegrei, 11;

Farmacia Conte S.A.S. Del Dott. Conte Nicola via Acate, 28;

Farmacia Procaccini 2.0 S.A.S. Della Dottoressa Cinquegrana Antonietta via Diocleziano, 208;

Farmacia Dott.Vona Dott. Michele Petrucci S.A.S. viale Cavalleggeri D'aosta 116;

Farmahealth S.N.C. Di Grilli Alessandro E Grilli Gianpaolo via Livio Andronico, 45 -47-49;

Farmacia Alfani Maurizio Alfani Dott. Arturo S.R.L. via Cintia A Soccavo Is., 44;

Farmacia Ornella Stabile via Mario Gigante, 62;

Farmacia dei Dott .Castellano Bruno E Stabile Nicola farmacia Leopardi S.N.C. via Leopardi 192;

Farmacia della Dott.Ssa Eleonora Calabrese Epo. farmacia Calabrese S.N.C. via Epomeo 243-245;

Farmacia del Dott. Angelo Padovani farmacie Ariston S.A.S. via Dell'Epomeo, 154;

Farmacia Elettra Conte via Giacomo Leopardi, 144;

Farmacia Stabile Nicola Stabile Metropolitana S.A.S.via G. Cesare 70;

Farmacia Paolo Cotroneo via Lepanto 2 Piazza Marcantonio Colonna 21;

Farmacia Franzese S.N.C. Del Dott. Pasquale Franzese via Consalvo, 64;

Farmacia Antonio & Bruno S.N.C. Ferrara via Caio Duilio 66;

Farmacia dott.Ssa Maddalena Cozzolino E C. S.N.C. farmacia Musella via Alessandro Manzoni 153;

Farmacia dott.Ssa Cotroneo Gabbriella S.N.C. farmacia San Luigi via Posillipo, 239/;

Farmacia Paolo Congedo via Posillipo, 323-324;

Farmacia lombardi Maria, Anna, Antonio E Stefano farmacia Alberto Lombardi S.N.C. piazza Piedigrotta 3;

Farmacia dei Dr. Prospero, Rossella E Sergio Vogorito farmacie Vigorito S.N.C.Viavia Francesco Giordani, 52;

Farmacia Paolo Sinno via Cilea, 305;

Farmacia della Dr. Maria Cristina Carella S.A.S. farmacia Carella via L. Caldieri, 136;

Farmacia Alfani Dr. Errico S.A.S. via Francesco Cilea, 122;

Farmacia Luigi Maria caretti via Mariano Semmola, 128;Farmacia farmacia Di Iorio S.R.L. via Belvedere, 4/6;

Farmacia marina leone via Tasso 81;

Farmacia Aurelia pisapia via Merliani 37;

Farmacia farmacia De Tommasis S.R.L. piazza Francesco Muziy 24;

Farmacia Ricciardiello Delle Dottoresse Florinda Ed Immacolata Ricciardiello S.N.C. via Giuseppe Orsi 99;

Farmacia zaccariello Group Farmacie S.A.S. Di Raffaele Zaccariello via Torrione San Martino 47;

Farmacia raffaele cavagnoli via Raffaele Morghen, 165;

Farmacia giuseppe maurelli via Cavallerizza A Chiaia, 41;

Farmacie Internazionali S.R.L. via Calabritto, 6;

Farmacia Di Lullo Di Giuseppe Lorito & C. S.A.S.corso Vittorio Emanuele, 437;

Farmacia Toscanella Sas Di Giugliano Nunziata E De Vita Mariano E C. via Nuova Toscanella 32;

Farmacia Hermanos 2 S.R.L.Via emilio Scaglione, 64-66;

Farmacia Francesco mattera via Eduardo Nicolardi, 156;

Farmacia filippo cifariello via Giacinto Gigante, 184;

Farmacia antonello mirone via Guglielmo Appulo, 13;

Farmacia tommaso maggiore via Salvator Rosa, 80;

Farmacia michele la Rana corso Amedeo Di Savoia 210;

Farmacia della Dott.Ssa Valentina Cacace farmacia Internazionale Sas via Santa Teresa Degli Scalzi 106;

Farmacia antonio iuliano via Toledo, 404;

Farmacia pietro daniele via Speranzella, 47;

Farmacia luigi d'atri piazza Municipio, 15;

Farmacia di Donna Francesco & C. farmacia Cavour S.A.S. piazza Cavour, 120 B;

Farmacia farmacia Carraturo Emilia S.A.S. Della Dottoressa Emilia Carraturo via Benedetto Croce , 60;

Farmacia dei Dott.Ri Letizia Limone E Pasquale Russo Farmacia Del Sole S.R.L. piazza Cavour, 150;

Farmacia Andreotti Di Amendola Carmela S.N.C. via Duomo 32;

Farmacia di Napolitano Antonio S.A.S. farmacia Del Borgo S.A.S.Via sant'antonio Abate, 102;

Farmacia maurizia carrano via Carbonara, 70;

Farmacia aldo fusco piazza Mura Greche, 14;

Farmacia della Dott.Ssa Stabile Stefania &C. farmacia Stabile S.A.S. via Pietro Colletta 32;

Farmacia donato grispello corso Umberto N 290 C;

Farmacia F.G.A. Del Dott. Arciero Achille S.A.S. via Nicola Nicolini, 36;

Farmacia maria Grazia E Giuliana S.N.C. colangelo via Macedonio Mellone, 90;

Farmacia San Carlo Migliucci S.A.S. Della Dott.Ssa Silvia D'angelo corso Giuseppe Garibaldi, 218;

Farmacia Sorgente Del Dott. Salvatore Sorgente & C. S.N.C.Viacorso Giuseppe Garibaldi 262;

Farmacia Orlando S.N.C. Dei Dottori Papa Raffaele , Michele Ed Emanuele corso Giuseppe Garibaldi 317;

Farmacia Principe Umberto Del Dottor Paolo Cirillo S.N.C. via Firenze, 84;

Farmacia Centrale Della Dott.Ssa Ciamillo Simonetta S.A.S. p.zza De Franchis 36;

Farmacia marta de Biasi piazza Giuseppe Garibaldi, 103/105;

Farmacia roberto leone via atrio Stazione Centrale;Farmacie Carraturo S.A.S. Del Dott. Carraturo Davide piazza Nazionale, 75;

Farmacia Di Lullo Di Giuseppe Lorito & C. Sas via Genova 27;

Farmacia Napoli S.R.L. corso Arnaldo Lucci , 67;

Farmacia Carraturo Paola S.A.S. via Della Costituzione, 12;

Farmacia giovanni gaudio via Nuova Poggioreale 162/A-B;

Farmacia annalisa corcione via Emanuele Gianturco 139-141-143;

Farmacia Murolo S.R.L. piazzale Salvatore Lo Bianco, 16;

Farmacia Garzia S.A.S. Di Garzia Lucia corso San Giovanni A Teduccio, 105 107;

Farmacie D'ambrosio S.N.C. Dei Dottori Saverio E Francesco D'ambrosio & C. via Lieti – 53;

Farmacia Ruggiero S.R.L. corso Chiaiano 28;

Farmacie Leone S.R.L. via Santa Maria A Cubito, 441a/B;

Riccardo Maria iorio via Labriola, 5,6,7;Farmacia veronica salvati corso Marianella 25-E;

Farmacia giuseppina de Angelis via Miano 102-104;

Farmacia tommasella mattera via Salvatore Gambardella, 120;

Farmacia nicoletta d'angelo via Vittorio Emanuele, 25;

Farmacia Francesca taliento viale Dei Pianeti, 40;

Farmacie D'aversa S.R.L. via Giovanni Diacono, 77/79;

Farmacia F.G.A. Dott. Arciero Achille S.A.S. via Nuovo Tempio S.Pietro A Patierno, 191;

Farmacia Dott. Giacomo Cozzolino Del Dott. Giacomo Cozzolino E C. S.A.S.Via aeroroporto Internazionale Di Napoli Capodichino;

Farmacia San Pio S.R.L. Dei Dottori Cerciello E Caliendo via Padula, 139;

Farmacia raffaele Ciardiello farmacia Al Duomo S.A.S. via Provinciale Madonnelle 111;

Farmacia diana assini viale F.Lli Grimm 3/5/7 Napoli;

Farmacia gennaro dello Iacovo via Provinciale Botteghelle, 596;

Farmacia del Dott. Guido Maria Carito Scamarcio & C. farmacia Santa Croce S.A.S. via Argine 518 Angolo Via Napoli 161;

Farmacia carlo boscia corso Ponticelli, 23/L;

Farmacia dei Dott.Ri Viviani Rodolfo E Pier Paolo farmacia Zeta S.N.C corso Bruno Buozzi, 302 – Barra;

Farmacia farmacie Ciamillo Della Dr.Ssa Ciamillo Simonetta S.A.S. corso Sirena, 286;

Farmacia della Dott.Ssa Eleonora Calabrese Met. farmacia Calabrese S.N.C. viale Delle Metamorfosi, 112;

Farmacia morra Lucio farmacie Morra S.R.L. corso San Giovanni, 907;

L'elenco delle farmacie aderenti nella provincia di Napoli, in ordine alfabetico per Comune: