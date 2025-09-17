“Covid, nuove varianti pericolose per pazienti fragili: fate la vaccinazione” parlano i medici di Napoli

Fimmg Napoli: “Virus influenzali e nuove varianti Covid già in circolazione. Bisogna vaccinarsi a tutela di pazienti fragili e a rischio”

"Le nuove varianti Covid che sono in circolazione possono ancora essere pericolose per i pazienti fragili o a rischio. Fate la vaccinazione". A lanciare l'appello è Luigi Sparano, segretario provinciale della Fimmg Napoli (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), il sindacato dei medici di famiglia. "Il nostro non è un allarme – precisa – ma per una fetta di popolazione abbassare la guardia sul Covid può essere molto pericoloso. Chi rientra nelle categorie a rischio deve fare il richiamo, soprattutto anziani, cronici e immunodepressi. La vaccinazione anti-Covid resta oggi l’arma più efficace per ridurre ricoveri e complicanze, e può essere somministrata insieme al vaccino antinfluenzale. Il consiglio è di parlarne con il proprio medico di famiglia e prenotare subito".

Fimmg Napoli: "Virus influenzali e Covid già in circolazione"

I medici di medicina generale partenopei, dall'osservatorio privilegiato degli ambulatori, che fanno da cartina di tornasole per le condizioni di salute della popolazione, hanno già rilevato l'arrivo dei primi virus influenzali stagionali. L'appello è di "aderire subito alla vaccinazione antinfluenzale e al richiamo anti-Covid per chi rientra nei gruppi a rischio".

I dati, infatti, parlano chiaro. "La scorsa stagione – secondo la Fimmg Napoli – è stata la più intensa mai registrata in Italia, con circa 16,1 milioni di sindromi simil-influenzali; l’ISS ha inoltre segnalato 601 ricoveri in terapia intensiva e 134 decessi per influenza confermata. Dati che impongono di alzare la guardia in vista dell’autunno-inverno, con virus influenzali di tipo A predominanti in Europa e co-circolazione di altri virus respiratori".

Per Sparano, "questi virus sono già in circolazione. Vaccinarsi è un atto di responsabilità verso sé stessi e la comunità. La scorsa stagione ci ha ricordato quanto l’influenza possa essere seria – dice – proteggere anziani, cronici, bambini piccoli e donne in gravidanza è una priorità. I medici di famiglia sono in prima linea per informare, vaccinare e semplificare l’accesso".

Chi può fare la vaccinazione gratuita

Secondo la Circolare del Ministero della Salute 2025-2026, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente – tra gli altri – a chi ha più di 60 anni, alle donne in gravidanza in qualunque trimestre e nel postpartum, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, ai bambini o adolescenti in terapia cronica con acido acetilsalicilico.