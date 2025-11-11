Uomo muore in hotel a Ischia, indaga la Polizia

Un uomo di circa 50 anni, di origini ucraine, è deceduto nell'hotel Del Postiglione, nel centro di Ischia Porto, nella mattinata di oggi, 11 novembre; si sarebbe sentito male mentre parlava con un connazionale che avrebbe dovuto fare da tramite per una visita medica a cui il 50enne avrebbe dovuto sottoporsi. Nella struttura alberghiera, in via Giacinto Gigante, è intervenuta la Polizia di Stato, sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e le cause del decesso; è stato chiamato anche il medico legale per il primo esame della salma.

Il cinquantenne, a quanto si apprende, soggiornava da tempo senza fissa dimora sull'isola del Golfo di Napoli; il consulto medico di cui aveva bisogno riguardava i postumi di una grave ustione alla gamba con cui faceva i conti da parecchio. L'uomo avrebbe perso i sensi mentre stava parlando proprio di questa visita con il connazionale e sarebbe deceduto in pochi minuti; l'altro avrebbe quindi chiamato i soccorsi ma, quando i sanitari del 118 hanno raggiunto l'hotel, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento le cause della morte sono al vaglio ma l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del decesso per cause naturali. Non si esclude che a stroncare il cinquantenne possa essere stata proprio una infezione legata alla ferita alla gamba e alle mancate cure. Gli investigatori, in ogni caso, tendono ad escludere la morte violenta: sul luogo del decesso non sono stati trovati segni di colluttazione e sul corpo non erano presenti lesioni riconducibili a una aggressione.