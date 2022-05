Uomo ferito in piazza Garibaldi, accoltellato all’addome dopo una lite Un 57enne è stato accoltellato all’addome ieri sera a Napoli; ha riferito di essere stato colpito da un extracomunitario in piazza Garibaldi, la versione al vaglio dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Avrebbe avuto un diverbio con un uno sconosciuto, forse a causa del classico "sguardo di troppo", e sarebbe stato improvvisamente aggredito e accoltellato alla pancia. È quello che ha raccontato un 57enne napoletano, arrivato nella serata di ieri, 27 maggio, al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania di Ponticelli. L'uomo, medicato dai sanitari, non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con prognosi di 10 giorni: la lama non era penetrata in profondità e non aveva danneggiato organi interni.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Ponticelli, intervenuti a Villa Betania in seguito alla segnalazione pervenuta, come da prassi, dall'ospedale. Sulla versione fornita dal 57enne, residente nella zona del Vasto ed incensurato, sono in corso accertamenti; l'uomo non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli sull'uomo che lo avrebbe aggredito, limitandosi a descriverlo come un extracomunitario, probabilmente ubriaco, che si trovava in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, e dicendo di essere stato colpito senza un motivo e ferito all'addome con un oggetto tagliente.

In ospedale il 57enne è arrivato da solo, con la propria automobile. Il referto medico stilato dai sanitari di Villa Betania parla di "ferita da punta e da taglio parete addominale anteriore senza coinvolgimento di organi parenchimatosi toracici e addominali", ovvero senza lesioni agli organi interni. I militari, nel corso delle indagini, stanno vagliando la possibilità che il luogo indicato dall'uomo come quello del ferimento possa essere coperto da alcune delle videocamere di sorveglianza installate nella zona di piazza Garibaldi.